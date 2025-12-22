RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 15:39

Рубрика центри-перецентри.
Керівник аналітичного напряму АНГС
директор інституту соціально-політичного проектування Діалог
Аналітик політичної студії Доктрина
Центр безпеки та співпраці
центр Близькосхідних досліджень
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22951
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 23:43

Он і в Буковелі скільки биків, де ТЦК
https://www.youtube.com/watch?v=UkQ0WimfTTw&t=1591s
Що люди про це пишуть:
Буковель - зона без ТЦК і загалом без війни.
Нема тривог, блокпостів, навіть смс рекламні від бригад і мнс не приходять.
Навіть на бігбордах лише реклама розваг і готелів.
Ніяких тобі "вривайся" і "допоміжіть фронту"
Там живе і процвітає купа ухилянтів зі статками, які з якоїсь причини не виїхали за кордон.
Будівництво повним ходом, вже будуть 9 поверхівки і вище.
Он і дорогу будують за держкошт.
І що ви їм зробите?:

І купа охоронців охороняють дупи крадіїв, вони під кожним деревом - джип і біля нього або в ньому кілька здоровезних озброєних биків. Ця фарисейська влада вирішила, що це важливіше війни. Тільки хворих людей хапати і тягнути.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22951
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 09:24

Аналітичний центр інститут законодавчих ідей.
Головний радник українського аналітичного центру.
Там ще й купа радників в кожному центрі! І всі заброньовані?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22951
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 09:24

Як вони збираються штрафувати неповнолітніх? Вони грошей не заробляють, до того ж, кілька днів тому казали, що будуть ставити автоматично, а тут вже кажуть про 25 000 штрафу. Зовсім поїхали?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... -2026-roci
Нібито мета збити бабла.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22951
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10381)
22.12.2025 10:33
ПриватБанк (5211)
22.12.2025 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.