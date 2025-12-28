|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 27 гру, 2025 09:42
сегодня собственными глазами увидел "мобилизацию", выхожу из магаза , подлетает машина не бусик , выскакивают два непридатных и не той вус кг на 30 тяжелее меня,каждый , я сделал морду кирпичём и уверенно продолжил путь , боковым зрением вижу они посмотрели на меня быстрым опытным взглядом но не при,бались и подошли к челу который курил рядом , ваши документы? услышал краем уха, . схватили и уехали
Додано: Суб 27 гру, 2025 11:48
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
В пикселе были или нет?
Где конкретно(на АТБ на ЗШ где то?)???
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:23
Да . А Вам зачем?
машина без номеров . по повадкам ,это не бывшие трактористы
Где точно не скажу(ваенная тайна ) , примерно там.
п.п.п.с. я завтра уже мог біть принудительно в окопе
а яйця па 17 в Испании греют яйца
і цим гадам нічого за все це
Додано: Пон 29 гру, 2025 02:52
Це по-божому ще, он бабця в магазині розповідала, я писав, чатують біля поліклініки спеціально на хворих людей, схопили онука, кинули в якусь кімнату 10 метрів маленьку де всі стоячи, кажуть пісяти тут будуть в баночку, ставляться як до скота, какати - ваші проблеми, всі придатні. всіх з купою хвороб в палатку на холод, потім окоп, звідти теж не випускають пісяти в баночку.
Додано: Пон 29 гру, 2025 02:52
Тим часом ТЦК хочуть відкрити навіть у селах.
t.me/voynareal
/128226
Подає проект про "виконання обовя'зку" іншими сама прем'єрка, скуповувачка лондонської нерухомості для брата-ухилянта.
Скільки хлібних посад для блатних ще настворюють, охоронці, силовики, молоді відставники, диванні офіцери, центри з дослідження всесвіту, всі чинуши і силовики, шо числяться на окупованих територіях, і т.д. вже всіх не вміщують.
Звичайно, що хапати будуть не отаких боронителів дуп, яких тільки на цьому заході були сотні біля всієї цієї епічної камарільї:
А отаких:
