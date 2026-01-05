Форуми / Форуми Дяді Саші

перебувало 17 представників управління батальйону.





У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.

У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.

Мені, абирвалг, не потрібно розказувати, що ти не при чому, «то так пишуть». Ти носиш цей трипер, тобі і розбиратись

вы вообще в армии были? , в каждом взводе офицер

перебувало 17 представників управління батальйону.





У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.

У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.

Мені, абирвалг, не потрібно розказувати, що ти не при чому, «то так пишуть». Ти носиш цей трипер, тобі і розбиратись

Сам вигадав? Я не думаю, що Перун міг це все вигадати, вже кричали б про це.

Сам вигадав? Я не думаю, що Перун міг це все вигадати, вже кричали б про це. Сам вигадав? Я не думаю, що Перун міг це все вигадати, вже кричали б про це. hxbbgaf Повідомлень: 22968 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 січ, 2026 00:13 А сьогодні на Троєщині знову зранку все було чорне від ментів, статні, високі, озброєні, їм би на фронті заміни не було, але в них інший шлях - сміються, матюкаються і готові йти ловити хворих людей.. У другу світову одразу половина НКВДшників була відправлена на фронт. hxbbgaf Повідомлень: 22968 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 січ, 2026 19:13 Он кажуть, схема матросів набирають, вони їдуть в закордонний рейс і не повертаються. Кажуть, дієва схема багато так виїхали. А скільки збагатились? hxbbgaf Повідомлень: 22968 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 січ, 2026 19:45 Матроси теж повтікали? Отакої! Залишається хворим людям воювати! hxbbgaf Повідомлень: 22968 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 00:42 Ми маємо ультимативно вимагати участі НАТО у війні, бо путлер відкрито виставив умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року, це купа країн, і, взагалі, це стосується всього НАТО! Це вже не тільки наша війна! Люди, нас женуть на убій! Ми маємо воювати, але разом із своїми офіцерами, силовиками, молодими відставниками, охоронцями, чинушами, їхніми дітьми і т.д., із тими, хто сидить в отих джипах, якими заставлені всі міста більше ніж до війни, а також із участю НАТО, прямою участю - допомогою людьми, літаками, ракетами, далекобійною зброєю! Вони це вже розуміють, що вони наступні і загинуть мільйони, як не десятки, якщо не зупинити нового гітлера, який вже повністю знюхався з Північною Кореєю і Іраном і планує обʼєднання з Китаєм проти цивілізованого світу, але вони боягузи і нам треба їх підштовхнути і нагадати про наші ядерні обʼєкти.

Менти заброньовані на 90%, а в містах на всі 100. Це абсурд. Навіть у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. На Троєщині особливо по суботах все чорне від них, статні, молоді, треновані озброєні, на фронті б ціни не було, але вони хапають хворих людей, про яких пише Аліна Михайлова, а самі сміються родичам в обличчя і говорять, прощайтесь, це все, це ще нормальні, а деякі штовхають жінок і кидають на землю чи просто підходять і лупцюють людей ні за що, он як на відео зі Львова, самі не воювали і не збираються, як і муніципальна охорона, міська варта, ДСО і т.д. з молодими відставниками, охоронцями дуп і офіцерами, яких після кафедр мільйони. І в ментівську бригаду Лють не можуть набрати навіть 6 тис. із 141 тис. ментів, шлють СМСки дітям і бабусям, це ганьба.

Годі! Народ України вимагає негайних рішень по боротьбі з корупцією, люстрації суддів і прокурорів, покарання корупціонерам і мародерам і справедливої мобілізації, а не знущання з хворих і беззахисних людей!

Інакше нам просто не встояти.

І вимагати участі НАТО, бо путлер відкрито виставив умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року, це купа країн, і, взагалі, це стосується всього НАТО! Ми - не цапи-відбувайли! НАТО - на війну! Силовиків, офіцерів, молодих відставників, охоронців, чинуш з дітьми, кварталівців і дизелів, балакунів із центрів вивчення всесвіту і т.д. - на війну! Корупціонерів - до відповідальності! Тільки так ми можемо перемогти! Інакше нам всім смерть! hxbbgaf Повідомлень: 22968 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 08:52 Hotab написав:

перебувало 17 представників управління батальйону.





У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.

У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.

Мені, абирвалг, не потрібно розказувати, що ти не при чому, «то так пишуть». Ти носиш цей трипер, тобі і розбиратись





Серед командирів великих взводів (кулемети, міномети і т.п.) -- часто різні види сержантів. Лише у рот гарантовані офіцери.



Але ж, водночас, є і заступники комбата. І х.з. скільки їх. І вони таки офіцери.



Втім, важко уявити ситуацію, аби КП батальйону виявилось на нулі.

Серед командирів великих взводів (кулемети, міномети і т.п.) -- часто різні види сержантів. Лише у рот гарантовані офіцери.

Але ж, водночас, є і заступники комбата. І х.з. скільки їх. І вони таки офіцери.

Втім, важко уявити ситуацію, аби КП батальйону виявилось на нулі.

Та й дивно було би, що вони без охорони взагалі. Охорона перша би й стріляла...

В повнокровному баті (всі на штатних посадах укомплектовані) ледве набереться 17 офіцерів. А по факту де це всі укомплектовані?? І як таке можливо що всі сидять разом , якщо як мінімум взводні зі своїм особовим складом.

В повнокровному баті (всі на штатних посадах укомплектовані) ледве набереться 17 офіцерів. А по факту де це всі укомплектовані?? І як таке можливо що всі сидять разом , якщо як мінімум взводні зі своїм особовим складом.

Туфта крч. Але ж абирвалг думати не здатний, він рефлексує . «Всіх на фронти, а то скоро пздц!» всіх, але не себе.

В повнокровному баті (всі на штатних посадах укомплектовані) ледве набереться 17 офіцерів. А по факту де це всі укомплектовані?? І як таке можливо що всі сидять разом , якщо як мінімум взводні зі своїм особовим складом.

В повнокровному баті (всі на штатних посадах укомплектовані) ледве набереться 17 офіцерів. А по факту де це всі укомплектовані?? І як таке можливо що всі сидять разом ,Туфта крч. Але ж абирвалг думати не здатний, він рефлексує . «Всіх на фронти, а то скоро пздц!» всіх, але не себе.

а скільки взводів у бригаді?

у нас в каждом взводе біл офицер, но то біло давно і бригад не було , а , були ,в малиновых пиджаках с барсетками...

а скільки взводів у бригаді?

у нас в каждом взводе біл офицер, но то біло давно і бригад не було , а , були ,в малиновых пиджаках с барсетками... а скільки взводів у бригаді?у нас в каждом взводе біл офицер, но то біло давно і бригад не було , а , були ,в малиновых пиджаках с барсетками... Vadim_

