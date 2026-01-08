До чого тут знаю-не знаю, вони заброньовані, офіційно, ті ж менти зі слів міністра, а не з балачок. На 90%, а в містах на всі 100. В Люті 6 тис. із 141 тис. ментів, і навіть 6 тис. ментів не можуть набрати, шлють СМСки дітям і бабусям, вже писав, це ганьба. І це добровольці, вони не повинні, а інші повинні...
Офіцери повтікали закордон, і їх навіть звань не позбавляють і ранніх пенсій, якщо такі отримують, а навпаки, прийняли для них закон про множинне громадянство для повної легалізації, не нічого не сказано про військовозобовʼязаних і невійськовозобовʼязаних. Навіть матроси он, кажуть, набираються в закордонні рейси і масово не повертаються.
157 мільйонів гривень - саме стільки за останні три роки з українського держбюджету витратили на суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який ліквідували ще 3 роки тому.
Просто жах. Це мародерство під час війни на рівні держави. Коли не вистачає грошей на дрони. А скільки заброньованих блатних? Хоча, про що це я, ті хапуги і сидіння в окопі - це в нашій державі несумісні речі. Війна тільки он для кого? https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/