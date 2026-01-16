RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:30

До чого тут знаю-не знаю, вони заброньовані, офіційно, ті ж менти зі слів міністра, а не з балачок. На 90%, а в містах на всі 100. В Люті 6 тис. із 141 тис. ментів, і навіть 6 тис. ментів не можуть набрати, шлють СМСки дітям і бабусям, вже писав, це ганьба.
І це добровольці, вони не повинні, а інші повинні...
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22978
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:32

До речі, навіщо в кожній бригаді цілі відділи комунікації, в яких ще й є керівництво?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22978
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:45

Офіцери повтікали закордон, і їх навіть звань не позбавляють і ранніх пенсій, якщо такі отримують, а навпаки, прийняли для них закон про множинне громадянство для повної легалізації, не нічого не сказано про військовозобовʼязаних і невійськовозобовʼязаних. Навіть матроси он, кажуть, набираються в закордонні рейси і масово не повертаються.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22978
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 01:49

157 мільйонів гривень - саме стільки за останні три роки з українського держбюджету витратили на суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який ліквідували ще 3 роки тому.


Просто жах. Це мародерство під час війни на рівні держави. Коли не вистачає грошей на дрони. А скільки заброньованих блатних? Хоча, про що це я, ті хапуги і сидіння в окопі - це в нашій державі несумісні речі. Війна тільки он для кого?
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22978
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:28

У Сарнах працівники ТЦК мікроавтобусом наїхали на чоловіка
https://www.youtube.com/watch?v=5tfvFDRBuKA
У Харкові ТЦКшники побили ветерана війни та його дружину! А ще вкрали у нього €500.
https://www.instagram.com/reel/DTXYNw4DWtK/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22978
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:36

дуже потужно , шо ще треба?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4502
З нами з: 23.05.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.