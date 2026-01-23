RSS
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:27

hxbbgaf
а воюють нехай хворі


Але ти не воюєш. Може ти бик?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:33

  Hotab написав:hxbbgaf
а воюють нехай хворі


Але ти не воюєш. Може ти бик?

Краще скажи, як озброєні бики сприятимуть зарядці телефонів.
Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки, щоб вдертися до приватної власності.
https://www.youtube.com/watch?v=IZPnwiwucdE
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:41

hxbbgaf

Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки


А як тебе з нори викурювати? Ти коли почнеш виконувати обовʼязок??
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 02:39

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
а воюють нехай хворі


Але ти не воюєш. Може ти бик?

Краще скажи, як озброєні бики сприятимуть зарядці телефонів.
Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки, щоб вдертися до приватної власності.
https://www.youtube.com/watch?v=IZPnwiwucdE
шо вам мішає не дочикувати тцкашників а піти захищати завоювання майдану добровільно? Хіба краще труситись в підвалі до кінця війни?
Banderlog
Аватар користувача
 
