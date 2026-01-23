|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:27
hxbbgaf
а воюють нехай хворі
Але ти не воюєш. Може ти бик?
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:33
Краще скажи, як озброєні бики сприятимуть зарядці телефонів.
Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки, щоб вдертися до приватної власності.https://www.youtube.com/watch?v=IZPnwiwucdE
1
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:41
hxbbgaf
Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки
А як тебе з нори викурювати? Ти коли почнеш виконувати обовʼязок??
Додано: Суб 24 січ, 2026 02:39
шо вам мішає не дочикувати тцкашників а піти захищати завоювання майдану добровільно? Хіба краще труситись в підвалі до кінця війни?
