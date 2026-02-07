RSS
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:51

  Hotab написав:hxbbgaf

все твої фантазії


Ти таблєточний психотропний переляк (який захоплюється звичайними мужиками, називаючи їх «гарними, красивими, здоровими, навченими») підійшов би ззаду до ментів і ТЦК підслухати розмову, якби не мав залізобетонної броні??
:lol: :lol:

То були менти, ТЦК там не було, і ти знову флудиш.
Ось тітка якась каже, влада скасовує бодікамери і дозволяє свавілля ТЦК проти людей, показує там вирізки статей?
https://www.youtube.com/watch?v=mMJhMxcMvN0
Вони починають просто забивати людей ногам, як на вчорашньому відео з Одеси!
Для допомоги замерзаючим людям збільшили кількість поліції, яка тепер на кожному кроці і хапає замерзаючих людей.
https://www.youtube.com/watch?v=iz-En8emi70
Це все нормально?
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:04

hxbbgaf
Це все нормально?


Те що ти сміливо ходиш за спиною у тих, хто забиває ногами, нічого не боячись? Ні, не нормально! 😅
Не нормально що ти все порішав на психотропах, а на інших показуєш пальцем «он його хапайте!»
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:58

Це твої фантазії, а як людину забивають ногами - це відео.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:08

  hxbbgaf написав:Це твої фантазії, .

Це сама реальніша реальність .
Стидно має бути такою гнидою, яка щодня показує пальцем на інших, а само промутило квиток дебіла і ходить треться серед тцк-ників, «підслухує розмови».
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:15

Пальцем в небо.
І нічого по темі. Нормально їздити по місту і лупцювати людей ногами? Це така мобілізація? Чи оповіщення?
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:46

  hxbbgaf написав:Пальцем в небо.
І нічого по темі. Нормально їздити по місту і лупцювати людей ногами? Це така мобілізація? Чи оповіщення?


Мобилизация такая.
Историю почитайте. Фольксштурм.Германия с октября 1944 и до капитуляции.Мужчин не в форме просто стреляли на улице патрули. Потому что в форме должны быть и воевать. Это была агония, но расстрелянным было не сильно легче от этого.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 20:10

hxbbgaf

І нічого по темі.


Все дуже по темі.
Коли ти припиниш ховатись за чужі спини і підеш захищати державу?
