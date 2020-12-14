Мені не відомо де ви мешкаєте. Можливо отримали/приватизували житло від держави. Але навіть люди з освітою можуть багато у чому помилятися. Людина, яка звинувачує "всіх і в усьому" , не може бути успішною та щасливою.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лют, 2026 22:10
Мені не відомо де ви мешкаєте. Можливо отримали/приватизували житло від держави. Але навіть люди з освітою можуть багато у чому помилятися. Людина, яка звинувачує "всіх і в усьому" , не може бути успішною та щасливою.
Додано: Вів 17 лют, 2026 22:13
Додано: Вів 17 лют, 2026 22:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
жодна
Додано: Вів 17 лют, 2026 22:18
Додано: Вів 17 лют, 2026 22:36
Особисто я мешкаю в Києві. Якщо сидіти та не діяти, то звісно будеш без е/е та опалення. Всі успішні держави проходили через це. Вас послухати, то треба йти на цвинтар, та підбирати собі місце Зараз йде дуже жорстока війна з противником, який набагато переважає в озброєнні та моб. ресурсі. Успіх України в тому, що москалі не можуть нас зламати. Однозначно, що ми вийдемо з війни країною, яка буде набагато сильнішою, чим у 2022 році. А сильних поважають та інвестують.
Додано: Сер 18 лют, 2026 00:04
в середньому по лікарні 36.6
та ні, квартиранти тупо виїхали там де вже жити неможливо і аренда в нуль, а де можливо жити, то так і 12-15 залишилось, а місцями підросло, а "в середньому по лікарні" 6-7 а може і більше, залежить де рахувати і як. Чи будинки із порваними трубами покращили умови або/і добавили житлової площі КРЖН?
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:37
А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту і стосується країни (а не КРЖН). Це уривок із коментаря Тараса Чмута у Facebook, який він написав у липні 2023 року. Він виник як відповідь у дискусії про те, чи можна вважати Україну «великою» державою через її здатність протистояти агресії, та про системні помилки в підготовці до війни.
Ось повний текст цього допису (цитується мовою оригіналу):
"...большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.
О каком величии вы тут вещаете???
О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война. А мы забивали хер и рассказывали, что "партнеры нагнетают".
О просранном юге? Просранном небе? О сотнях тысяч погибших и покалеченных? О миллионах беженцев? О разрушенной экономике и жизни?
Потенциал страны огромен. Но совершенно не из-за величия.
Потенциал страны огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ. Вопреки системе, вопреки государству, вопреки обстоятельствам.
И если мы не сделаем выводов — мы просто исчезнем как вид. Потому что второй раз "вопреки" может не сработать".
Ці слова стали резонансними, оскільки Тарас Чмут часто критикує відсутність системних реформ в оборонному секторі та закликає до розбудови професійної армії за західними стандартами. Ох, вже ці копіпастери...
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:47
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Стосовно "Багатоповерхівок закритих сонячними панелями для зеленого тарифу".
Я довго думав, те кілька разів переписував чому це не те щоб неможливо, а технічно недоцільно і фінансово не реально. Але просто надам базові тези про протирічча які неможливо вирішити. І не тільки неможливо - але й не потрібно. При цьому ще й не вигідно для енергетичної системи країни.
Отже. Дано:
• Мрія та бажання закрти всі дахи багатоповерхівок сонячними станціями для "розподіленої генерації".
Ок. Ідея красива. І той хто це десь зробить - буде молодець. Але кілька треш-моментів:
1. Для найбільш ефективної генерації - це повинні бути не гібридні сонячні станції з акумуляторами, а так звані "мережеві"!
І це дуже, дуже важливий момент. Про який, я впевнений - всі ці мрійники просто або забули, або не знали.
Мережва станція не працює коли відключається світло! В неї нема акумулятора і її завдання це заміщення саме грошових витрат для власника. Або продажа по "зеленому тарифу".
Тепер питання: який будинок, або яке ОСББ у здоровому глузді погодиться закрити свій дах мережеовою станцією і не буде користуватись при цьому цією енрергією ?
Та нікому це не потрібно. Зараз потрібні станції для потреб будинку. І для цього були і будуть державні гранти.
При цьому, якщо будинок встановлює гібридну сонячну станцію з акумулятором для накопичення - то відповідно падає разів так у два три, потужність яку будинок буде віддавати в мережу (за необхідності).
2. Фінансовий спект - гроші для багатоповерхвіок, дають (давали) тільки для гібридних станції із обмеженням суми гранту 1 та 2 млн грн.
Порядок цітакий на сьогодні: гібридна 30 кВт станція коштує десь 1,3-1,7 млн грн. Мережева - дешевше на 30%.
А для розподіленої генерації потрібна саме мережева. На яку Вам гроші можуть дати тільки в кредит.
3. Технічний аспект - ще є такий термін як "доставка" електроеенергії. Це ще ті обмежене невеличкі обсяги які генерує невеличка станція на даху башатоповерхівки - щей потрібно доставити до розподілення. А в цей час потужність ще втрачається по дорозі.
4. Відповідальність та обслуговування - коли сонячна станція встановленя для потреб будинку, а не тільки на продаж електроенергії, то будинок зацікавлений у тому щоб її охороняти та обслуговувати.
А коли це мережева? Припустимо фантастичний сценарій - ОСББ з'їхало з глухду, погодилось і пропонує якомусь бізнесменові свій дах для розміщення мережевої станції. Хто погодиться взяти два мільйони гривень та розмістити на чужому дахові свою сонячну станцію ? Чи не простіше це зробити на земельній ділянці ?
Важливий момент для кожного мрійника - шановні, якщо б розміщення сонячних станцій для продажу електроенергії по "зеленому тарифу" на даху багатоповерхівки було вигідним - то ще під час "зеленого буму" і до війни,всі дахи були б у сонячних станціяї.
Якщо коротше:
- потужності до 50 кВТ - не цікаві. Мережеві станції для "зливу" та заробітків робляться від 100 кВт і більше.
Просто ОСББки не знали про це . Так само як і не знають інші мрійники.
- проектування однаково дороге як для 20 так і для 200 кВт. Тому навіщо залазити в млаеньку станцію, якщо можна у велику?
- Ніхто не нестме відповідальності за чужу, або навіть власну мережеву станцію тому щшо вона не задовільнятиме прямих потреб будинку.
Що можна і що реально буде на багатопорверхівках?
- Сонячні станції для власних потреб, і деяким Обленерго таки підключе Активного споживача. Статистично він стане частково не віигідним в подальшому.
- Дахи таки будуть закриті сонячними станціям - але не для розподіленої генерації, а для енергетичної безпеки.
- Мережеві станції так і залишаться масовим рішенням для приватних будинків та земельних ділянок.
P.s. Тим хто вважає що я не правий, пропоную спитати себе - як пояснити співвласникам будинку для чого вам потрібна сонячна станція без акумулятора ? Спробуйте пропхати це рішення.
Звісно щось воно там буде булькати. На 3000 будинків в Миколаєві, ще буде 50-100 станція для власних потреб. Всі хто хоче/моеже, на цьому зароблять гроші, громадський та політичний капітал.
Але повторюсь - масового рішення саме із мережевими потужними станціями, які тільки і роблять що генерують під "Активного споживача" - не буде.
Це недоцільно, дах -це коллективний, а не приватний власник, ніхто за такі станції не буде відповідати, і вигідніше поставити 1 Мвт у полі та під охороною. Ніж мучитись із кастрованими 10-20 кВт станціями які ще й працюють на будинковий тепловий вузел при цьому.
Тому будь ласка, можна пофоткатись. Побігати. Помріяти. Залити керівництву міста в очі, щоб ще один рік отримувати свою з.п. Але сенсу в цьому нема.
Хоча для мене очевидно - вся ця "суєта" в нашому місті лише для того, щоб показати бурхливу діяльність. Вона не має технічних, економічних та соціально корисних результатів у майбутньому.
Не тому що я поганий, або експерти погані. А тому що "фізика".
Якщо керівництву міста навішати локшину ще можна, то з фізикою та фінансами - такий фокус неспрацює.
Юрій Гусаков
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:17
Більшість країн Європи не здатні захистити свою територію. У них надія тільки на США, яка тане з кожними заявами трампа. На сьогодні тільки завдяки Україні на їх території поки що немає війни. Якщо рф почне війну на території ЄС,то мобілізовувати не буде кого, тому що кордони відкриті і це буде катастрофою для них. Ви стійкий тільки тому, що поки немає можливості перетнути кордон офіційно. Ви мрієте виїхати з України, але це не так просто. Якби була можливість, то більшість чоловіків 23-60 виїхали б. І не було б 800 т. ЗСУ. Тому закриті кордони це не популярне, але правильне рішення держави, яке було необхідне для захисту. Тому інвестиції прийдуть у сильну державу, (в т.ч. і на КРЖН) яка здатна до опору рф.
Додано: Сер 18 лют, 2026 16:40
Від кого, перепрошую??? і де ви бачите "сильну державу"???
Бред.
Почитай историю второй мировой войны, кто создал и масштабировал лучший средний танк второй мировой войны и лучший 120 мм-миномет? Почитай, как развивалось американское танкостроение, была ли там конкуренция, или все делалось под общим контролем и координацией американского государства. Пень ты неотесанный, вместе с ККЦ - два полуграмотных позорища.
Беее, він же Бетон - звичайний брехливий рил-новобудівець, якому глибоко начхати на свою державу.
|