RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:32

Перетворились на росію, он подивіться, як натовп підготовлених биків в повному обмундируванні лупцює людей ногами, тільки через те, що хтось був у розшуку ТЦК, і поводяться так, ніби це нормально.
t.me/voynareal
/131398
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23014
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:36

І ще й стріляють, ніби кілерів-рецидивістів затримують.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23014
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15624)
19.02.2026 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.