Перетворились на росію, он подивіться, як натовп підготовлених биків в повному обмундируванні лупцює людей ногами, тільки через те, що хтось був у розшуку ТЦК, і поводяться так, ніби це нормально.
t.me/voynareal
/131398
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:32
