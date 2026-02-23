|
Додано: Суб 21 лют, 2026 10:23
"Йому не дали зателефонувати". У Дніпрі працівники ТЦК забрали чоловіка, який сам виховує 4-річного сина
Додано: Суб 21 лют, 2026 10:51
Нахапали наркоманів: кожен день 2 трупи від ломки.
Додано: Нед 22 лют, 2026 14:49
Схопили дівчину, яка влаштувала вибухи. І вона одна усе це заклала, організувала 2 вибухи? І скільки ж їх приїхало, якщо 25 постраждалих? І навіщо це взагалі кацапам, менти не воюють, їх на фронт палицею не заженеш, 90% заброньовані, а в містах реально всі 100, з сел могут якихось дільничих забрати, та й те якщо не догодили.
Бо зараз по Києву якийсь експерт розказував про оту операцію, де в Молдові шукали якихось кілерів, каже не вірить в це від слова зовсім. навіщо їх шукати в Молдові, якщо в 10 разів дешевше можна і в нас знайти, і т.д.
Я вже навіть подумав, що це як раніше було - усілякі штучки, щоб показати, що в тилу зараз потрібна отака шалена кількість різних силовиків, зокрема ментів, але класти для цього людей, вбити дівчину - то вже занадто. Бо минулий раз, коли заклали вибухівку в якійсь недобудові, а приїхали менти і один там почув, що щось клацнуло, виявив здогадливість і здогадався, що це вибухівка, і всі відскочили, це звучало, як казка.
Додано: Пон 23 лют, 2026 21:30
Новий "теракт", тепер у Миколаєві.
Знову маса питань, що за перезмінка на непрцюючий АЗС, чого вони туди їхали, та й хто про це міг знати і навіщо взагалі кацапам ці теракти проти ментів, які заброньовані, не воюють і не збираються. Все більше схоже на те, що це для закручування гайок. Вчора казали про закриття телеграму, що далі - дозвіл на розстріли людей чи що?
Додано: Пон 23 лют, 2026 21:51
Всі знають, бо там знаходиться будівля Управління патрульної поліції.
У новинах вже написали про подібний теракт у Дніпрі. Що вас дивує? Йдуть перемовини, під час яких можна очікувати будь-які несподіванки. Як кажуть на кацапії "на войне все средства хороши". Сьогодні у Мико тривога за тривогою.
Додано: Пон 23 лют, 2026 21:57
fler
Воно тупе і перелякане за своє психотропне гниле нутро. Всіх готове відправляти , аби його не чіпали.
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:26
Це ти по собі судиш.Отакі офіцери, що давали присягу, дійсно, в 90% зараз проявляють гниле нутро і переклюнули навіть фашистських фольксштурмерів, он перечитай минулі пости, кого вони гребуть, хворих, закінчених наркоманів, бомжів...
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:29
Багато чого, про Львів вчора писав.
В Миколаєві, як там стоянка біля будівлі, то там мала бути купа камер і купа ментів.
В Дніпрі прямо в будівлі? Як і хто її там заклав? І як обійшлося без постраждалих? Яка мета.. Знову 1000 питань і виглядає все доволі дивно. Якщо для закручування гайок, то що нам готує ще ця влада? Будуть хапати всіх підряд? Невже почнуть стріляти людей на вулицях? І так вже ментів більше ніж людей і муніципальні охорони і міські варти на кожному кроці, раніше, взагалі, без них жили. Коли вулична злочинність майже нульова зараз. Влада так боїться свого народу чи набронювали блатних?
Звиняйте, але тут я Станіславський!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 23 лют, 2026 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:29
hxbbgaf
Чим ти кращий будь кого найгнилішого? Ти не захищаєш по якомусь іншому закону, ніж мент чи охоронець ? У тебе якийсь інший обовʼязок?
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:42
Не треба робити вигляд, що не доходить, 1000 разів писали, що це не ОК, коли хапають людей з хворобами, наріків, бомжів, хто не має ваєнніків навіть і не давав присяг, навмисно чатують під поліклініками, наркоманськими центрами, лікарнями, а при цьому навіть не намагаються мобілізувати тих, хто присяги давав, тренувався, має звання, здоров'я і приніс би на фронті набагато більше користі.
