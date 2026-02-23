RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 22:47

hxbbgaf


Не треба робити вигляд, що не доходить,


Мені якраз давно дійшло, що ти звичайнісінький такий самий ухилянт як «бики», а твоя присяга , якщо не будеш заїкатися, займає рівно хвилину :lol:
В чому проблема? Чому не служиш?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17916
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 23:09

  Hotab написав:hxbbgaf


Не треба робити вигляд, що не доходить,


Мені якраз давно дійшло, що ти звичайнісінький такий самий ухилянт як «бики», а твоя присяга , якщо не будеш заїкатися, займає рівно хвилину :lol:
В чому проблема? Чому не служиш?

В минулому пості все написано. Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими, у кого написано було непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий, ще й довідки ці були без терміну давності?
То була б кава в Ялті!
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 23:22

Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі

І звідки ж він знав? Прямо провидець! Так кацапам навіщось наші менти потрібні.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 00:00

Все, хотаб злився, нічого сказати..
А тим часом вже по Києву якийсь черговий заброньований експерт і те рубає правду-матку, каже, ресторани забиті, де охороняли 100, зараз охороняє тисяча охоронців і т.д., воювати ніхто не хоче.
