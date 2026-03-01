Виходить, у всьому свавіллі вина влада, бо як не виконали план, починають хапати непридатних і лупцювати людей, вже починають стріляти. Таке враження, що агенти кремля у владі розпалюють громадянську війну.
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:31
Плани по хапанню людей таки існують:
Додано: Нед 01 бер, 2026 06:49
Додано: Нед 01 бер, 2026 07:05
У Дніпрі ледь не "бусіфікували" нардепа
Оце цілий скандал! А як в Одесі побили водія маршрутки, 2 відео за останній час, як лупцювали лежачих по-звірячому, в Харкові з початку років 2 військових ТЦКшники навіщось по-звірячому відгамселили і це тільки те, що сплило, вбили купу "епілептиків", то можна.
От чого ми домоглися - розділення на касти людей і не людей?
Що вони коять, навіщо лупцюють людей? Чи це агенти кремля, чи так бояться самі потрапити на фронт, що кидаються на людей? При цьому силовиків, молодих відставників, охоронців, більшість офіцерів ніхто і не думає мобілізувати, а тилові частини продовжують бути забитими блатними биками. І тотальна корупція, навіть в поліклініці жах - ще рік тому такого не було, тупо не хочуть працювати, не хочуть записувати людей до профільних лікарів через хелсі, масово повимикали записи і пишуть, тільки через реєстратуру, а в реєстратурі кажуть місць нема, навіть як на хелсі вони є, і все.
Навіть ті невеликі часто формальні реформи, що вдалося провести за останні 10 років, пішли в зворотному напрямку.
А хотаби будуть продовжувати все виправдовувати і клеїти дурня, ніби навіть не розуміють, хто такі силовики, і кого мала на увазі та ж Южаніна. Бо їх все влаштовує! Воювати за них мають хворі. А чи надовго їх вистачить, їх це не хвилює, якщо що, вони зможуть втекти.
Додано: Нед 01 бер, 2026 07:56
hxbbgaf
Ти пі-дар хворий скільки повоював «за мене»?
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:11
Ти зараз де, на фронті? А хворих хапають і відправляють в окопи. А багато хто сидить там вже 4 роки, а дехто і 12, і їх не відпускають, не можуть сказати, що вже відвоювались, хочемо додому. А ти, якщо навіть тобі вірити, в 14-му політав десь і у 22-му політав і все, в 23-му вже сказав, що відвоювався, а може, і того не було. І тільки хамиш. А більшість силовиків, взагалі, не приймала ніякої участі, 90% ментів он заброньовані, і пенсіонери після 25 років вислуги, це в 43 роки, все, молодий відставник, із яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, та й те, напевно, переважно в тилових частинах. І робиш вигляд, що не розумієш, хто такі силовики і кого мала на увазі Южаніна.
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:17
В мережі зʼявилося відео, як в Дніпрі, на вул. Решетилівській, під час «оповіщення» поліцейський знімає свою бодікамеру і йде бити чоловіка, якого вже запихнули в бусік ТЦКашники.
Хмільник тцк вдерлися до будинку та побили чоловіка із дружиною!!!
Що вони коять? Ведуть себе як окупанти! Кожен день по декілька таких відео. Чи в них поїхав дах від безкарності, чи це диверсанти.
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:28
местный ШІ і путін
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:00
Жарти жартами, а влада з цим нічого не робить, значить, сама і влаштовує терор проти народу. А мета, це вже інше питання, чи вони думають, як тупо лупцювати лежачих, сидячих в машині, вбивати хворих, епілептиків, викидати з машин, за ворота ТЦК і кидати непритомних, що це підвищить мотивацію, чи це дійсно робота на ворога
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:08
hxbbgaf
Ти от хворий, тебе схопили?
Скільки ти відвоювало психотропне чмо , щоб ставити мені питання і розказувати «маловувато!»??
