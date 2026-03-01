Виходить, у всьому свавіллі вина влада, бо як не виконали план, починають хапати непридатних і лупцювати людей, вже починають стріляти. Таке враження, що агенти кремля у владі розпалюють громадянську війну.
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:31
Плани по хапанню людей таки існують:
Додано: Нед 01 бер, 2026 06:49
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:17
В мережі зʼявилося відео, як в Дніпрі, на вул. Решетилівській, під час «оповіщення» поліцейський знімає свою бодікамеру і йде бити чоловіка, якого вже запихнули в бусік ТЦКашники.
Хмільник тцк вдерлися до будинку та побили чоловіка із дружиною!!!
Що вони коять? Ведуть себе як окупанти! Кожен день по декілька таких відео. Чи в них поїхав дах від безкарності, чи це диверсанти.
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:06
Корупція повсюди, я казав, не вірю ні в які ксіви. З 15-го по 22-й практично не було бойових дій, які там могли бути бойові вильоти? На наступний день вило би про це усе ОБСЄ.
І ще б менше це когось цікавило, якби такі як ти не підтримували отакі речі:
Що коять отакі силовики як ти і навіщо вони це коять? Воюєте зі своїм народом замість того, щоб воювати з ворогом!
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:09
в 15-му були активні бойові дії під Дебальцево з ударним застосуванням авіації .
Далі саме вогневі задачі авіація не здійснювала, але бойові вильоти це не лише вогневі задачі.
Десантні операції поблизу ЛБЗ, перехоплення БПЛА , транспортні задачі в зоні бойових дій - це також бойові вильоти.
То чому б тобі не піти на такі «неважливі» задачі? Повно вакансій. Олександр шукає водія в роту БПЛА. Там також бойові завдання, доплати, УБД . Чому не їдеш? Шара!
Ти невдячнийякий жодного дня не був на захисті і не збираєшся, знаходиш наглість давати оцінки сотням тисяч захисників, які не здійснили жодного пострілу в житті, але виконують надважливіші завдання забезпечення бойових дій. Без яких не буває самих бойових дій.
2022-2023 роки - найбільші втрати авіації у другій (широкомасштабній) фазі війни. Ти чмо де було? А я брав активну участь.
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:05
Нема прав? Яка проблема, повно посад де не треба прав. Долярчик мив снаряди і заряджав рації. Заповнював журнали, носив снаряди в САУшку. Має УБД, отримував бойові виплати. Ця посада потрібна і важлива? І вона вакантна. Ти готовий? Що заважає. Адже це все не стрілкИ-штурмовики, їх ти вважаєш шаровиками і неважливими тиловиками. Чому ти її не займаєш?? Ти ж щодня тут стогнеш про долю країни! Це був би реальний вклад в перемогу. А не стогін про несправедливе життя і чому хтось (але завжди не ти) не йде.
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:25
Хаттаб должен сдохнуть на восточном фронте
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:25
впенс не придатний, не той ВОС ,любитель сникерсов, дивись
