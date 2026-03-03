RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:28

Які могли бути повітряні цілі у той період? Якісь маленькі дрони, які тоді ще були великою рідкістю? За ними що авіація ганялась?
Хто там дає обирати ті посади, ну навіщо казки.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2386 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:32

  hxbbgaf написав:Які могли бути повітряні цілі у той період? Якісь маленькі дрони, які тоді ще були великою рідкістю? За ними що авіація ганялась?
.


Тобто ти психотропний будеш вирішувати, як збивати розвідувальні БПЛА які заходили до 100 км від ЛБЗ?
Що тобі не доходить , тормоз?


хто дає обирати посади

Ну ти ж пробував? І в 22-23 пробував? Чи мамина царапинка, яка розказує хто справжній захисник , а хто ні?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18013
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:40

Кожен день коять свавілля.
https://www.facebook.com/10006947507225 ... 4314572077
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2386 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:44

  Hotab написав:як збивати розвідувальні БПЛА які заходили до 100 км від ЛБЗ?

БПЛА в 15-му році залітали на 100км??
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2386 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:07

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:як збивати розвідувальні БПЛА які заходили до 100 км від ЛБЗ?

БПЛА в 15-му році залітали на 100км??

Я тебе тут безкоштовно маю роздупляти? Ти ж з впевненим 3.14таком експерта розказуєш хто треба, хто не треба , кого першого на фронт, а по суті баран який нічого не знає і не розуміє??

Ти ж типу експерт? І що, навіть наймасовіший Орлан 10 не чув? Не кажучи про «Форпост», які активно використовувались до 2022 року ще.

З такою підготовкою треба язичок в сраку засунути і клавіатуру в смітник .
А починати вивчати військову справу, не вийде все життя прикриватись психічними розладами
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18013
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6961)
03.03.2026 11:03
FinAwards 2026 (7)
03.03.2026 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.