Вона завжди «доходила». Просто відсоток таких придатних і без діла тиняющіхся у спільноті загалом мізерний. Тому абирвалги не мають щоденних відосіків про їх бусифікацію. А так то їх завжди брали. І останній раз , коли можна було почути фразу «а, ну у тебе не той вос, йди гуляй» будо десь років 2 тому. Давно вже беруть не дивлячись на вос. То абирвалг просто хворий і несе діч тут
Коли ти такий самий молодий, навіть молодше, вибереш собі посаду? Що у тебе не виходить там? Присягу тобі оформимо за 3 хвилини, теж мені проблема.. Більше між тобою і умовним детройтом рідниці - жодної. Обидва військовозобовʼязані. Обидва потребують підготовки.
Яка ще підготовка тому, хто 25 років вчився воювати і вчив інших, якщо йому вірити?
А тим часом ТЦКшники продовжують молотити людей https://x.com/GLAVCOM_UA/status/2030687535291138492 Виявляється, знов пораненого військового лупцювали! Нащо вони це роблять? Може, це кацапськи диверсанти, хтось думає перевіряти? Чи той, хто має перевіряти, теж кацапський диверсант. Інакше як пояснити знущання з хворих людей, доки не воюють мільйони тих, що служили, тренувались, закінчували військові заклади, військові кафедри, давали присяги і т.д.
На жаль, маємо ще одну болючу втрату для нашої авіаційної родини та всієї країни ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...
Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.
Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.
Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії.
Обставини встановлюються.
Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким...
Честь Герою!
Справедливості ради , комбриги літають на бойові доволі рідко. Це мозок, і його потрібно берегти. Зами (підполковники) - доволі часто. Комески (підполковники) - буденність. Всі хто нижче - зрозуміло що так. За винятком молодь яка стає на крило.