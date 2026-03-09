RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 18:57

Vadim_

як зе і ти


Ти правий.
А такоЗ ти 😅
Ти коли плануєш? Бери абирвалга і марш захищати рідну землю, ухилянти
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 21:44

Vadim_

там большая очередь на несколько лет из впенсовнепритатніх


У тебе черга спільна. З придатними, звісно. Непридатні ні. Але ж ти придатний?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 15:11

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Дійшла черга до нетой-ВОСників
Зображення
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10515
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 15:37

  BIGor написав:Дійшла черга до нетой-ВОСників
Зображення

Вона завжди «доходила». Просто відсоток таких придатних і без діла тиняющіхся у спільноті загалом мізерний. Тому абирвалги не мають щоденних відосіків про їх бусифікацію. А так то їх завжди брали. І останній раз , коли можна було почути фразу «а, ну у тебе не той вос, йди гуляй» будо десь років 2 тому. Давно вже беруть не дивлячись на вос. То абирвалг просто хворий і несе діч тут
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 08 бер, 2026 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 04:23

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Доки силовики продовжують тролити і називати себе пенсіонерами в 40 з гаком, хапають он кого:
https://www.instagram.com/p/DVjqlXijaON/

Коли ти такий самий молодий, навіть молодше, вибереш собі посаду?
Що у тебе не виходить там? Присягу тобі оформимо за 3 хвилини, теж мені проблема..
Більше між тобою і умовним детройтом рідниці - жодної. Обидва військовозобовʼязані. Обидва потребують підготовки.

Яка ще підготовка тому, хто 25 років вчився воювати і вчив інших, якщо йому вірити?

А тим часом ТЦКшники продовжують молотити людей
https://x.com/GLAVCOM_UA/status/2030687535291138492
Виявляється, знов пораненого військового лупцювали!
Нащо вони це роблять? Може, це кацапськи диверсанти, хтось думає перевіряти? Чи той, хто має перевіряти, теж кацапський диверсант. Інакше як пояснити знущання з хворих людей, доки не воюють мільйони тих, що служили, тренувались, закінчували військові заклади, військові кафедри, давали присяги і т.д.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23053
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2386 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 12:09

hxbbgaf

а хто давав присягу, не воює.


Хто заважає тобі давати присягу? Страх?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 15:46

  Hotab написав:hxbbgaf

а хто давав присягу, не воює.


Хто заважає тобі давати присягу? Страх?

Сам собі я її дам чи що? А чого хто давав раніше, не воює? Це ОК? Тільки камлає, що замість нього хворі люди мають.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23053
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2386 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:15

hxbbgaf

Сам собі я її дам чи що?





Ні, перед бойовими побратимами.


А чого хто давав раніше, не воює?


Тому чому і ти, статус у вас однаковий. І у Барабашова такий самий, офіцера запасу
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:26

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:hxbbgaf

а хто давав присягу, не воює.


Хто заважає тобі давати присягу? Страх?

хто/шо заважае тобі добровільно підти у штурмовики?

Я воював. А ти? Не обовʼязково в штурмовики, чому не йдеш по своєму чи іншому вусу, який подобається? Бухати простіше??
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:09

Рубрика для абирвалгі: офіцери сидять в тилу і не воюють


На жаль, маємо ще одну болючу втрату для нашої авіаційної родини та всієї країни
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...

Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.

Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.

Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії.

Обставини встановлюються.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким...

Честь Герою!



Справедливості ради , комбриги літають на бойові доволі рідко. Це мозок, і його потрібно берегти.
Зами (підполковники) - доволі часто. Комески (підполковники) - буденність. Всі хто нижче - зрозуміло що так. За винятком молодь яка стає на крило.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.