#<1 ... 79808182 Додано: Сер 11 бер, 2026 14:50 Hotab написав: hxbbgaf

А ніяким довідкам я не вірю



А ніяким довідкам я не вірю





Це позиція «я в доміку».

«З мого і маминого диванчику, де я з нею живу на Трої, не видно війну і тих хто воює, а довідкам я не вірю. Отже ніхто не воював з вас. Йдіть давайте, он по черзі, спочатку оті, потім оці, а я .. а я , а психотропний клієнт психлікарні.. я лише керую чергою , сам не буду». Це позиція «я в доміку».«З мого і маминого диванчику, де я з нею живу на Трої, не видно війну і тих хто воює, а довідкам я не вірю. Отже ніхто не воював з вас. Йдіть давайте, он по черзі, спочатку оті, потім оці, а я .. а я , а психотропний клієнт психлікарні.. я лише керую чергою , сам не буду».

жодного дня не були на фронт





У тебе ніхто не був на фронті. Бо ти не там, не був і не збираєшся , нічого не бачиш, а «документам я не вірю»



Ти настільки розумово обмежене, що якби не було відео збиття Орлана «двадцятьчетвіркою», в саме після 15 року і до 22-го, то і такого в твоєму світі не буває 😅😅



А так-то я ясна справа що «діловий», я ж не психотропний ухилянт , який показує кого треба хапати , а сам «я з психушки, мене не можна» 😅😅





якого окопа строчиш





жодного дня не були на фронт





У тебе ніхто не був на фронті. Бо ти не там, не був і не збираєшся , нічого не бачиш, а «документам я не вірю»



Ти настільки розумово обмежене, що якби не було відео збиття Орлана «двадцятьчетвіркою», в саме після 15 року і до 22-го, то і такого в твоєму світі не буває 😅😅



А так-то я ясна справа що «діловий», я ж не психотропний ухилянт , який показує кого треба хапати , а сам «я з психушки, мене не можна» 😅😅





якого окопа строчиш





то у мирний час (с)

200 тис на фронті, і 10 мільйонів абирвалгів. Чому ми «так пограємо війну»?

Тобто ми ще 50 років можемо воювати, повно абирвалгів!!



200 тис на фронті, і 10 мільйонів абирвалгів. Чому ми «так пограємо війну»?

Тобто ми ще 50 років можемо воювати, повно абирвалгів!!



Які 10 мільйонів? Я тобі вчора ще зранку писав докладно про ті 10 мільйонів. 2 млн. офіцерів теж в них входять. І закордоном, мабуть, не менше, бо половина фупу вже пише з-за кордону, там видно айпішнік. І всі б'ють себе в груди і називають патріотами і тріщать, що треба всіх розстрілювати. Липових інвалідів мільйони, мабуть, заброньованих теж:

Станом на початок 2026 року кількість заброньованих від мобілізації працівників в Україні зросла до понад 1,3 млн осіб

Теж не дуже вірю в цю цифру, вона реально набагато більша

Скільки доглядальників 7-ї води на киселі, коли в старих є доньки, і т.д. і т.п. Ось і рахуй. Які 10 мільйонів? Я тобі вчора ще зранку писав докладно про ті 10 мільйонів. 2 млн. офіцерів теж в них входять. І закордоном, мабуть, не менше, бо половина фупу вже пише з-за кордону, там видно айпішнік. І всі б'ють себе в груди і називають патріотами і тріщать, що треба всіх розстрілювати. Липових інвалідів мільйони, мабуть, заброньованих теж:Теж не дуже вірю в цю цифру, вона реально набагато більшаСкільки доглядальників 7-ї води на киселі, коли в старих є доньки, і т.д. і т.п. Ось і рахуй. hxbbgaf Повідомлень: 23077 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1680 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 16:32 hxbbgaf





2 млн. офіцерів теж в них входять.





