Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:50

  Hotab написав:hxbbgaf

А ніяким довідкам я не вірю


Це позиція «я в доміку».
«З мого і маминого диванчику, де я з нею живу на Трої, не видно війну і тих хто воює, а довідкам я не вірю. Отже ніхто не воював з вас. Йдіть давайте, он по черзі, спочатку оті, потім оці, а я .. а я , а психотропний клієнт психлікарні.. я лише керую чергою , сам не буду». :lol:

мамин не до льотчик-придатний, це ти з якого окопа строчиш , мабуть того шо в сортирі дерев'яному вуличному?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:50

hxbbgaf

жодного дня не були на фронт


У тебе ніхто не був на фронті. Бо ти не там, не був і не збираєшся , нічого не бачиш, а «документам я не вірю» :lol:

Ти настільки розумово обмежене, що якби не було відео збиття Орлана «двадцятьчетвіркою», в саме після 15 року і до 22-го, то і такого в твоєму світі не буває 😅😅

А так-то я ясна справа що «діловий», я ж не психотропний ухилянт , який показує кого треба хапати , а сам «я з психушки, мене не можна» 😅😅


якого окопа строчиш


Хрюкало, сьогодні лише середа. Ти вже нажрався? 😂
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 15:03

  Hotab написав:hxbbgaf

жодного дня не були на фронт


У тебе ніхто не був на фронті. Бо ти не там, не був і не збираєшся , нічого не бачиш, а «документам я не вірю» :lol:

Ти настільки розумово обмежене, що якби не було відео збиття Орлана «двадцятьчетвіркою», в саме після 15 року і до 22-го, то і такого в твоєму світі не буває 😅😅

А так-то я ясна справа що «діловий», я ж не психотропний ухилянт , який показує кого треба хапати , а сам «я з психушки, мене не можна» 😅😅


якого окопа строчиш


Хрюкало, сьогодні лише середа. Ти вже нажрався? 😂

а Ви?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 15:07

А там майже ніхто і не був, про що казасти, як на фронті 200-250 тис., а тільки офіцерів після віййськових закладів і кафедр до 2 мільйонів, не кажучи про силовиків, охоронців, молодих відставників...
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 15:17

  hxbbgaf написав:А там майже ніхто і не був, про що казасти, як на фронті 200-250 тис., а тільки офіцерів після віййськових закладів і кафедр до 2 мільйонів, не кажучи про силовиків, охоронців, молодих відставників...

то у мирний час (с)
потім коли війна не положено в окоп, ани аффицери(с)
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 15:23

  hxbbgaf написав:А там майже ніхто і не був, про що казасти, як на фронті 200-250 тис., а тільки офіцерів після віййськових закладів і кафедр до 2 мільйонів, не кажучи про силовиків, охоронців, молодих відставників...

200 тис на фронті, і 10 мільйонів абирвалгів. Чому ми «так пограємо війну»?
Тобто ми ще 50 років можемо воювати, повно абирвалгів!!

Але коли починаєш призивати на захист , то один кричить «я пропитий комбайнер без комбайну, мене не можна», а інший «я в психушці тижнями лежав, мені не можна на війну, мені писати на ФУП і на фінансах можна, хай читають мене дауна» 😅😅
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:06

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:А там майже ніхто і не був, про що казасти, як на фронті 200-250 тис., а тільки офіцерів після віййськових закладів і кафедр до 2 мільйонів, не кажучи про силовиків, охоронців, молодих відставників...

200 тис на фронті, і 10 мільйонів абирвалгів. Чому ми «так пограємо війну»?
Тобто ми ще 50 років можемо воювати, повно абирвалгів!!

Але коли починаєш призивати на захист , то один кричить «я пропитий комбайнер без комбайну, мене не можна», а інший «я в психушці тижнями лежав, мені не можна на війну, мені писати на ФУП і на фінансах можна, хай читають мене дауна» 😅😅


Які 10 мільйонів? Я тобі вчора ще зранку писав докладно про ті 10 мільйонів. 2 млн. офіцерів теж в них входять. І закордоном, мабуть, не менше, бо половина фупу вже пише з-за кордону, там видно айпішнік. І всі б'ють себе в груди і називають патріотами і тріщать, що треба всіх розстрілювати. Липових інвалідів мільйони, мабуть, заброньованих теж:
Станом на початок 2026 року кількість заброньованих від мобілізації працівників в Україні зросла до понад 1,3 млн осіб

Теж не дуже вірю в цю цифру, вона реально набагато більша
Скільки доглядальників 7-ї води на киселі, коли в старих є доньки, і т.д. і т.п. Ось і рахуй.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:32

hxbbgaf


2 млн. офіцерів теж в них входять.


Звідки ця цифра ?
