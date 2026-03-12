|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:43
Hotab написав:hxbbgaf
Чого вони всі в 40 років стали хворими?
А ти в скільки став хворим?
То нехай проходять комісію, чому тоді тільки обмежено придатні мали всі бігти і проходити, а вони ні?
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:44
Hotab написав: fox767676 написав: hxbbgaf написав:
То що 2 роки роблять?
2роки це 5 годин на тиждень
мабуть десь 300 -400 годин за весь курс
але все одно
для чого ж їх вчили, для чогось гроші витрачались
Від того що гроші витрачені впусту (формально підготовка є, по факту нема) не означає що треба такому вручити взвод , щоб він всіх поклав в першому бою. А абирвалг натякає саме на це.
І ще, не берусь стверджувати, але якби такому «офіцеру» ще і полігон перед фронтом не йшов по скороченій процедурі, ну типу він же вже готовий на думку абирвалгів 😅
І тобі взагалі абирвалг виглядає шкідником: взяти непідготовлених піджаків, вручити їм без підготовки (або по короткій) взвод, і всіх покласти. Може абирвалг від страху вже почав качати ситуацію на шкоду державі? 😅
Я про це вже писав!
я вважаю, що, військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона до двох після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис. Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
Це ти шкодиш, підтримуючи хапання хворих і нездатних воювати взагалі і підтримуючи свавілля, яке вбиває в людей мотивацію. Як, дійсно, нічому не навчились на кафедрі, нехай тоді в окопи йдуть після БЗВП, як інші, в чому проблема.
Рівність - це коли в ТЦК йдуть всі і на війну відправляють за принципом придатності, а не одні обмежено придатні і половину з них одразу забирають на фронт, а може і більше, як врахувати отакі випадки, як он недавня історія про наркоманів і Скелю, яких і повністю придатними як і визнавали, то повністю незаконно, а 90-95% офіцерів не воюють, 90% ментів, 98% молодих відставників і т.д. не воюють
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:02
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
Чого вони всі в 40 років стали хворими?
А ти в скільки став хворим?
То нехай проходять комісію, чому тоді тільки обмежено придатні мали всі бігти і проходити, а вони ні?
Що значить «мали»? А якщо не пішли, то що трапиться?
І що значить «бігти». Скільки часу надали підтвердити тим, хто непридатний, свою непридатність?
Я про це вже писав!
я вважаю, що, військові всі теж мають бути викликан
Ти трішки підтуплюєш. Я тобі вже відповідав «військових не можна викликати чи не викликати, вони вже в бригадах на момент війни і відбивають напад».
Про яких «військових» ти говориш?
Так у скільки ти став хворим, що у тебе оце «як це раптом в 40 став хворим?»
