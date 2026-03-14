Мобілізованого відмовилися брати на службу у кількох військових частинах: що він говорив

Суд на Тернопільщині виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації



Борщівський районний суд Тернопільської області ухвалив вирок місцевому жителю за ухилення від призову під час мобілізації. Чоловіка визнали обмежено придатним, проте військові частини неодноразово відмовлялися приймати його на службу через напади епілепсії. Зрештою, справа дійшла до суду.

«Я хворію на епілепсію, втрачаю свідомість. Коли мене возили по частинах, жодна не приймала. Під час чергового проходження ВЛК у Тернополі я знову мав приступ, але працівники ТЦК реагували скептично і казали, що я симулюю», – заявив підсудний.

«Його оглянули, були судоми з втратою свідомості. Проте ми зробили висновок, що захворювання не носить щоденний характер і проявляється на фоні стресу. Загрози життю на той момент не було», – сказав інший лікар.

Представники ТЦК підтвердили: Олександра дійсно не прийняли у 150-й бригаді та 42-й бригаді через стан здоров’я, після чого він почав писати відмови від мобілізації.



Олександр обвинувачувався у трьох випадках ухилення: у листопаді 2023-го, січні та лютому 2024 року. Проте суд встановив, що слідство допустило серйозну помилку.

Відомості до ЄРДР були внесені 2 січня 2024 року на основі повідомлення ТЦК про листопадову відмову. Проте прокурори додали в обвинувачення ще два випадки, які сталися пізніше, не вносячи щодо них окремих записів до Реєстру.



Суд постановив: докази щодо подій 18 січня та 28 лютого 2024 року є недопустимими, оскільки вони були отримані поза порядком, визначеним законом. Через це за цими епізодами Олександра виправдали.



Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України (епізод листопада 2023 року) та призначив покарання – три роки позбавлення волі. Однак, було враховано щире каяття Олександра, його позитивну характеристику, наявність неповнолітньої дитини, та звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на рік і шість місяців.