Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:56
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:А скільки служили срочку. Хоч і не офіцери, але рік-два тренувались, вчились воювати.
Оце взагалі розсмішило. Да на ДПЮ більше вчать воювати. Рік підмітати плац, марширувати і траву фарбувати - дуже цінні навички
ДПЮ порівнювати зі службою в армії - таке хіба що спаде на думку тому, хто панічно боїться бути мобілізованим.
Так ви самі ні на строчці не були і мобілізовуватись не поспішаєте? Що ви знаєте про строчку? І це все було до якихось реформ в армії - це концентрація маразму і марно викинутий рік життя
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:58
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
Я розглянув випуски з 2000 року. Я особисто знаю таких своїх одногрупників кілька, хто на початку 2000-х поїхали жити за кордон і з тих пір не повертались. Вони зараз мають приїхати захищати абирвалга?
А що не мають, як давали присягу Україні? І наплювали на неї. То навіщо тоді це все, навіщо їх стільки років держава вчила воювати, навіщо вони присягались її захищати? Щоб тепер нікому нічого не винні, бо виїхали. А хто тут, ті не можуть виїхати, навіть як хворі і присяг не давали. То в чому така різниця, чому таке обмеження в правах?
Присяга це формальність, від якої не можна відмовитися. В тому числі і на строковій службі. Це не є вільне воєвиявлення, і закидати про "вірність присязі" абсурдно
Додано: Суб 14 бер, 2026 19:11
Зрозуміло, присяга нічого не значить, клятва Гіпократа - теж формальність і порожній звук, присяга в суді теж нічого не значить, бо там повна корупція, я розповідав про нашу очевидну справу, яка тягнеться 6 років, а покидьок на волі, президент підтримуєж корупцію, кришує і випускає крадіїв... Медицини нема, батька мого замордували лікарі, це треба було виписати за 1 день людину з пневмонією, ковідом і проблемами з серцем, на Запорожця 26 так лікують.. Я вже не розумію, за що ми взагалі стояли на Майдані і воюємо.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Суб 14 бер, 2026 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2026 19:18
Поки ви тут регочете з присяги, яку давали, а війну уявляєте як щось далеке і що вас ніколи не торкнеться, дійсно, все відбувається за вашим планом - хто її складав і служив і проходив підготовки, не воює, а ухилянтами ці крадії влада і її судді називають хворих людей:
Мобілізованого відмовилися брати на службу у кількох військових частинах: що він говорив
Суд на Тернопільщині виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації
Борщівський районний суд Тернопільської області ухвалив вирок місцевому жителю за ухилення від призову під час мобілізації. Чоловіка визнали обмежено придатним, проте військові частини неодноразово відмовлялися приймати його на службу через напади епілепсії. Зрештою, справа дійшла до суду.
«Я хворію на епілепсію, втрачаю свідомість. Коли мене возили по частинах, жодна не приймала. Під час чергового проходження ВЛК у Тернополі я знову мав приступ, але працівники ТЦК реагували скептично і казали, що я симулюю», – заявив підсудний.
«Його оглянули, були судоми з втратою свідомості. Проте ми зробили висновок, що захворювання не носить щоденний характер і проявляється на фоні стресу. Загрози життю на той момент не було», – сказав інший лікар.
Представники ТЦК підтвердили: Олександра дійсно не прийняли у 150-й бригаді та 42-й бригаді через стан здоров’я, після чого він почав писати відмови від мобілізації.
Олександр обвинувачувався у трьох випадках ухилення: у листопаді 2023-го, січні та лютому 2024 року. Проте суд встановив, що слідство допустило серйозну помилку.
Відомості до ЄРДР були внесені 2 січня 2024 року на основі повідомлення ТЦК про листопадову відмову. Проте прокурори додали в обвинувачення ще два випадки, які сталися пізніше, не вносячи щодо них окремих записів до Реєстру.
Суд постановив: докази щодо подій 18 січня та 28 лютого 2024 року є недопустимими, оскільки вони були отримані поза порядком, визначеним законом. Через це за цими епізодами Олександра виправдали.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України (епізод листопада 2023 року) та призначив покарання – три роки позбавлення волі. Однак, було враховано щире каяття Олександра, його позитивну характеристику, наявність неповнолітньої дитини, та звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на рік і шість місяців.
Додано: Суб 14 бер, 2026 19:33
hxbbgaf написав:Зрозуміло, присяга нічого не значить, клятва Гіпократа - теж формальність і порожній звук, присяга в суді теж нічого не значить, бо там повна корупція, я розповідав про нашу очевидну справу, яка тягнеться 6 років, а покидьок на волі, президент підтримуєж корупцію, кришує і випускає крадіїв... Я вже не розумію, за що ми взагалі стояли на Майдані і воюємо.
Присяга це чисто церемонія. Ті хто служать - роблять це по контракту чи через конституційний обовʼязок, а не через якусь примарну присягу. Присяга не фігурує в законодавстві, як зобовʼязання, і не може нести морального обовʼязку через те, що не є добровільною.
Клятва Гіпократа взагалі міф, і ви його згадуєте лише через свою неосвіченість. Її навіть церемоніально немає, як тої ж присяги.
А найбільше дикунство те, що ви колись кимось примусово складену присягу, що не має юридичної сили, вказуєте як якийсь обовʼязок йти поперед вас воювати
Додано: Суб 14 бер, 2026 20:11
Чого це присяга немає юридичної сили, що за маячня. Не є добровільною, тому не обов'язок? По-перше, для багатьох вона була добровільною - он навіть як у курсанти набирають, дають час, щоб зрозуміти, твоє це чи ні, там їм кажуть, вирішуйте, ваше це чи ні, і до присяги вони можуть піти. По-друге, хапання людей під поліклінікою і тягання і лупцювання їх теж це точно відбувається не з їхньої волі і не добровільно, але держава каже, що вони все одно зобов'язані.
Про клятву Гіпократа, в нас в Конституції доступна медицина, взагалі, написано, безкоштовна. І де вона?
Попереду мене нема про це мови, мова зараз про те, що вони не воюють, а самі бігти в стислі терміни мали тільки обмежено придатні, які присяг не давали, не тренувались иі мають хвороби. Тут інша дискримінація.
Додано: Суб 14 бер, 2026 20:27
hxbbgaf
Чого це присяга немає юридичної сили, що за маячня
Маячня в твоїй голові живе навічно
У мене (тоді курсанта) наказ про прийняття на військову службу з 1 серпня 1994 року, почалось КМБ, а присяга 3 вересня 1994
Якби я сказав «не моє , я не хочу», то відмінили б наказ?? Ні, або курсантом, або солдатом, обирай. Бо ти ВЖЕ призваний. І присяга тут ні до чого.
Яка відповідальність за недотримання присяги? Жодної.
Додано: Суб 14 бер, 2026 20:42
Ты сожрал тонны отбивных в учебке ЗА МОИ НАЛОГИ
ты сжёг тысячи тонн керосина научившись летать не только на СУшке, но и на МИшке, за счёт налогов ЖИВУЩЕГО ВПРОГОЛОДЬ народа Украины в тяжёлые времена становления государственности
Ты ушёл на пенсию в то время, кошда страна начала истекать кровью, а Мариняк погиб защищая её.
Ты должен сгореть в небе над ростовским ФСБ иначе мы тебя туда для опытов отправим на замену роте "азовцев".
Додано: Суб 14 бер, 2026 20:47
hxbbgaf написав:Чого це присяга немає юридичної сили, що за маячня. Не є добровільною, тому не обов'язок? По-перше, для багатьох вона була добровільною - он навіть як у курсанти набирають, дають час, щоб зрозуміти, твоє це чи ні, там їм кажуть, вирішуйте, ваше це чи ні, і до присяги вони можуть піти. По-друге, хапання людей під поліклінікою і тягання і лупцювання їх теж це точно відбувається не з їхньої волі і не добровільно, але держава каже, що вони все одно зобов'язані.
Про клятву Гіпократа, в нас в Конституції доступна медицина, взагалі, написано, безкоштовна. І де вона?
Попереду мене нема про це мови, мова зараз про те, що вони не воюють, а самі бігти в стислі терміни мали тільки обмежено придатні, які присяг не давали, не тренувались иі мають хвороби. Тут інша дискримінація.
Якби ви свого часу вчилися, читали б хоч іноді законодавство, то зрозуміли, що зараз маячню верзете тільки ви.
Нема статті "за порушення присяги військовослужбовця". Як і Гіпократа. Не можна притягнути за порушення ні того ні того.
І навіть морального зобовʼязання військова присяга не має, бо нікого взагалі не гребе, згодні в тим чи ні, це просто формальна процедура, церемонія.
Солдата на строковій службі ніколи не питають, згоден він присягати, чи ні. І тих, кого зараз бусифікують, запишуть в журнал "присягу склав" точно так само.
З курсантами теж смішно. Чого ви вирішили, що це те саме, наче все життя присвятити армії? З якого переляку? Навіть священники мають можливість відмовитись від сану, а тут курсант склав присягу - все, до гроба раб? Це такий самий вищий навчальний заклад, як і інші. І навчання на бюджеті в воєнному навчальному закладі в принципі нічим не відрізняється від навчання на бюджеті в будь-якому іншому. Зобовʼязання служити як військовий до смерті воно не несе, так само, як і будь-який цивільний диплом не зобовʼязує працювати виключно по цій спеціальності.
Чого "обмежено придатних" змусили окремо перепройти ВЛК - та тому що ці статуси суттєво поміняли, багато діагнозів вже не враховують, а кількість "обмежено придатних" колосальна. От і все
