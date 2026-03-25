Додано: Сер 25 бер, 2026 10:32
Так а навіщо тоді військові? Як вони великі командири, яких стільки не треба, або пенсіонери в 43, і тому плюють у стелю, і навіть обов'язок на них не розповсюджуєтьтся, а воювати за них мають хворі? Така система приречена.
Додано: Сер 25 бер, 2026 10:34
А ви вважаєте, що вони існують, щоб ви спокійно жерли психотропи і ні за що не переживали?
Додано: Сер 25 бер, 2026 10:53
Ну, мабуть, щоб воювати, існують військові, для того, щоб інші спокійно жили. Для того вони обрали цю професію, присягнули захищати народ (а не хапати його і ламати йому ребра і вбивати, он як Сопіна, Сахарука, Танчика і т.д.). Так у всьому світі, окрім нас. Он Трамп кого відправляє на той острів - піхотинців, військових тренованих і ще й які самі собі обрали цей шлях, а не епілептиків і інфарктників, нахапаних на вулиці.
А хто що жере, це, взагалі, ані ваша справа, ані військових.
І за Конституцією вони ніяк не можуть бути використані проти власного народу, а те, що зараз відбувається (і купа посилань, що я тут даю, цьому підтвердження, бо мова про ТЦК, яких влада сама віднесла до ЗСУ), це чергове повне порушення Конституції. Яка в нас не працює від слова зовсім, жодного права у звичайної людини не залишилось, тільки одні хворі і беззахисні всім і у всьому винні.
Додано: Сер 25 бер, 2026 12:53
Професію. Не мету всього життя. І саме професія визначає що вони можуть закрити певні посади, які вимагають спеціальних знань. Для цього і існує ВОС.
Але це зовсім не означає, що у випадку повномашстабної війни хббгаф може лежачи на дивані розказувати хто має замість нього йти в солдати
хай матуся сопельки витре
Додано: Сер 25 бер, 2026 15:03
hxbbgaf
Військові - так. Але ж ти про цивільних. Різницю між цивільними і військовим я тобі наводив. Почитаєш вище. Це всі хто зараз не служить,
Ти хочеш щоб один цивільний став військовим терміново знов. А такий самий цивільний ти - і далі куєм груші околачував. Так не буває і не буде. Ви з Детройтом однакові цивільні. Рівні перед законом і обовʼязок захищати у вас однаковий. Різниця лише в тому, що він має деяку військову кваліфікацію і буде призватись скоріше за все (але не факт) по ній. А у тебе нема - ти по рандомній. Яка вимагає найпростішої і найшвидшої підготовки.
Я чекаю відповіді на питання:
- норма закону яка вимагає від цивільного чоловіка їхати з окупованих на неокуповану
- які саме кодекси чи пункти статутів притягують до відповідальності за порушення вимог присяги
Коли будуть відповіді?
«Пожежного»
І це гарний приклад. Пожежний , який звільнився з роботи пожежного, їздить на виїзди тушити пожежі? Чи він вже не пожежний і не робить цього?
Чому згадка про конституцію лише коли вигідно, і амнезія коли ні? Що конституція каже про обовʼязок абирвалга захищати свою державу?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 бер, 2026 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2026 15:24
Ага, добре прилаштувались, як професійні військові, то по восу, коли той вос зараз нікому не портібен. А як не треба з таким восом, все на конституційний обов'язок і присягу можеш плювати, як і в потолок. Наклепали більше мільйона офіцерів, а солдат на фронті 200 тис. Зрозуміло, що стільки офіцерів не треба. Теж можеш плювати і не воювати! А хворі, яких нахапали, відлупцювали і притягли, мають сидіти до скону в окопі чи, взагалі, піти в штурм і безглуздо загинути в першому бою. В якій ще країні ви таке бачили, ахвіцери? І яка мета цього дійства? Не схоже, що перемога.
Додано: Сер 25 бер, 2026 15:26
hxbbgaf
Дай визначення цього терміну.
Я так розумію «всі хто колись складали присягу» ??
Ну тобто як і ти? Ти теж «професійний військовий «, що плюєш в потолок? 😅
Ти знов забув, що значно менше? 😅
А скільки абирвалгів на клепали, щоб замінити 200 тис солдат? 10 мільйонів? 😅
Всі 10 млн хворі?)
Що «бачили»? Це тільки ти після таблеток бачиш. Я особисто бачу що призивають всіх: і повністю здорових, і не повністю. І офіцерів, і солдат. Просто в тебе з Трої погано видно
Додано: Сер 25 бер, 2026 16:18
А військові найманці-рядові, що не закнчували військовий ВНЗ, не професійні?
Ви любите відповіді від ШІ, от вам:
Додано: Сер 25 бер, 2026 16:18
Який саме?
Є дворічні курси. Є середня спеціальна 3 роки. Є 4 , є 5.
Скільки років має попрацювати, щоб стати «професійним військовим»? Ну наприклад випускник ВУЗу банківської справи через 20 років торгової трипером на ринку - банкір професійний? Чи ні?
Випускник педу, який не працював вчителем- професійний педагог? в 40 років??
Розʼясни мені нормально, що таке «професійний військовий»
Поки що незрозуміло як мої колеги, які зі мною закінчили інститут льотчиків ВПС і вже 25 років ні дня не літають, а торгують вікнами - вони професійні військові??
Давай конкретику, що в них професійного?
І не думай що я забув про питання.
Вони тебе чекають
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 бер, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
