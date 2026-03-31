







Коротко: формально це обов’язкова і доволі регламентована процедура, але на практиці її “суворість” сильно залежить від підрозділу, часу і завантаження системи.



Як це має бути за правилами



І в ЗСУ, і в поліції щорічна диспансеризація включає:

• огляд терапевта (сімейного лікаря/лікаря частини)

• базові аналізи (кров, сеча)

• ЕКГ

• флюорографію/рентген

• вузькі спеціалісти (за показами або за віком)

• перевірка психічного стану (в різній формі)



Мета — виявити хронічні хвороби, придатність до служби, ризики.



Як це виглядає на практиці



1. У ЗСУ

• У мирний час (до 2022)

Часто це була досить формальна процедура:

• “пройти по списку лікарів”

• мінімум часу на кожного

• іноді — “поставили печатки і пішов”

• Під час війни

• для бойових підрозділів — часто спрощено або відкладено

• головне: щоб людина могла виконувати завдання

• серйозно дивляться лише, якщо є скарги або явні проблеми

• Але важливо:

якщо військовий сам скаржиться — тоді вже можуть:

• направити на ВЛК

• реально обстежити

• навіть списати або обмежити придатність



👉 Тобто без ініціативи з боку військового часто все проходить “по верхах”.



2. У поліції

Трохи більш системно, ніж у ЗСУ, але теж не ідеально:

• у великих містах:

• більш організовано

• реально здають аналізи, ЕКГ і т.д.

• у менших підрозділах:

• буває формальність

• швидке проходження “для галочки”

• психічний стан:

• формально перевіряють

• але глибокої психодіагностики зазвичай нема



Реальний рівень “суворості”



Можна умовно так оцінити:



Ситуація Рівень серйозності

Нема скарг 🔹 Низький / формальний

Є скарги 🔸 Середній

Підозра на серйозну проблему 🔴 Високий (реально копають)





Типові проблеми

• нестача часу і лікарів

• формальний підхід (“щоб був папір”)

• небажання самого особового складу “світити” проблеми

• під час війни — пріоритет боєздатності над медициною



Висновок



Диспансеризація існує і проводиться, але:

• без скарг — часто формальність

• з проблемами — може стати дуже серйозною процедурою



