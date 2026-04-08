hxbbgaf написав:То воно гарантує здоров'я тільки для обмежено придатних, а для професійних військових офіцерів ні?
Взагалі нікому нічого не гарантує. Я більше скажу, стан здоровʼя багатьох типу "обмежено придатних" по бамажці 25 літньої давності може бути набагато кращим, ніж у тих, хто завжди був "необмежено придатний" і навіть проходив огляди
Може і бути, але вірогідність більша, що навпаки. То нехай всі прийдуть і пройдуть, а не тільки обмежено придатні.
Так блін проходять, в тцк на влк черги, що люди по 3-4 тижні не можуть то влк пройти
Ти коли там останній раз був? Черги там тільки за відстрочками, із обмежено придатних і дідів 55-60, які прийшли, бо думають, що їх не заберуть. Прийти навіть без повісток зобов'язали тільки обмежено придатних.
Україна має достатньо мобілізаційного резерву, щоб воювати
Хіба неправда? Ти пʼятий рік кровопролитної війни петляєш. Міг навчитись навіть на пілота за цей час. А все розказуєш «я не вмію нічого, куди мене».
Це ти навчився і теж 4-й рік петляєш, навіть, як тобі вірити. Оце точно, візьмуть мене на пілота. І мова не про це, а про скотське ставлення до народу, мета не якомога швидше закінчити цей жах, а розповіді про те, що прагнуть, щоб ще 10 років тривали вбивства, аж поки всіх не вб'ють, поки самі будуть красти і синки їхні мародерити.
Яких реформ ти чекаєш? Чи є такі реформи , щоб ти вийшов з квартири на Трої , і пішов на обрану тобою посаду?) Чепухан хвокс тобі тут ще багато чого тут принесе)) На то воно і чепухан переляканий, ужгородський.
Більше 100 сторінок про це. Реформа має бути така, щоб дотримувались права людей, припинились побиття і вбивства, рекет, щоб ТЦКшники не забирали в людей речі, щоб з людей не знущались, щоб проводили справедливу комісію, а не за 5 хвилин формальну, щоб припинили утримувати людей в нелюдських умовах (тільки на днях писали про Ужгород), щоб викликали людей повістками. а не хапали, щоб мобілізували хоча б частину силовиків, охоронців, приватних і муніципальних, молодих відставників, офіцерів, биків з тилових частин перевели на фронт, щоб корупціонери сідали за грати. а не гуляли як крупа і т.д.