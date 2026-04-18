Доки не воюють ті, що давали присягу..
Додано: Чет 16 кві, 2026 23:42
"ТУТ ЛІС, НАРКОТА І ЗЕМЛІ": як обшук у ветерана перетворився у "бійню копів" на Черкащині? Є ПИТАННЯ
Додано: П'ят 17 кві, 2026 20:32
є багато військовослужбовців, які рахуються в запасі
Додано: Суб 18 кві, 2026 10:11
Масі Найєм закликав позбавити ухилянтів всіх прав.
І знову мовчок про силовиків, молодих відставників, охоронців приватних і муніципальних, офіцерів, биків з тилових частин, чинуш із дітьми, кварталівців із дизелями, втікачів, липових інвалідів і т.д. і т.п.
Але ж прав зараз і так ні в кого із звичайних людей немає, я вже розповідав історію про наш "суд", що триває 6 років, а покидьок на волі, і як батька виписали з лікарні за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували, і що зараз коять ТЦКшники, от нові історії:
Працівники ТЦК порізали жінці колеса, бо вона не відкрила вікно посеред дороги, — місцеві ЗМІ
ТЦК в Одесі задуло жінку газом з викриками «пашла нахрєн»
Кулаки пускають в ход не задумуючись, примітно, що їздять на крутому Мерсі. В той час, коли не вистачає грошей на дрони і на зарплати військовим.
Тим часом на Львівщині стався напад на районний ТЦК: до чого вони хочуть довести ситуацію?
І як він пропонує відключати телефони, коли стартові пакети в нас анонімні, також не пояснив.
Почнуть вриватись у приватну власність? Не бояться, що з нашими силовиками це перетвориться на масові грабежі і вбивства?
Перекидання гарячої картоплі триває.
Додано: Суб 18 кві, 2026 11:13
Щодо наших прав, яких і так не було, а тепер взагалі не буде.
Все: медична допомога залишилась у минулому? Як нема активного плану лікування і "унікальних" процедур, вас більше ніхто не госпіталізує.
"Українцям доведеться лікуватися вдома? : чому нові стандарти госпіталізації спричинили скандал"
