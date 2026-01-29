ВАШИНГТОН/ИСЛАМАБАД, 18 апреля (Reuters) - В субботу колонна из восьми танкеров проходила через Ормузский пролив, что стало первым крупным перемещением судов с начала американо-израильской войны против Ирана семь недель назад, несмотря на то, что Тегеран усилил контроль над этим водным путем. Иран заявил о возобновлении строгого военного контроля над этим важнейшим маршрутом, по которому до войны проходила примерно пятая часть мировой торговли нефтью, что вызвало новую неопределенность относительно того, будет ли разрешено продолжение такого движения по водному пути. .........Согласно данным MarineTraffic, группа из четырех танкеров для перевозки сжиженного нефтяного газа и нескольких танкеров для перевозки нефтепродуктов и химических веществ проходила через иранские территориальные воды к югу от острова Ларак, за ними следовали другие танкеры из Персидского залива. .........Однако в субботу командование вооруженных сил Ирана заявило, что транзит через пролив вернулся в состояние строгого военного контроля Ирана, сославшись на неоднократные нарушения со стороны США и акты «пиратства» под видом блокады. .........Среди факторов, осложняющих ситуацию, следует отметить заявление спикера иранского парламента и старшего переговорщика Мохаммеда Бакира Калибафа, который написал в социальных сетях, что Ормузский пролив «не останется открытым», если блокада со стороны США продолжится. Министр иностранных дел Аббас Аракчи объявил в социальных сетях, что пролив открыт для всех коммерческих судов до конца 10-дневного перемирия , согласованного в четверг Израилем и Ливаном, который был оккупирован Израилем после того, как к боевым действиям присоединилась связанная с Ираном группировка «Хезболла».
⚡️Українців депортованих з-за кордону на пункті пропуску зустрічатимуть представники ТЦК — нардеп Федієнко заявив, що в разі згоди іноземних партнерів повернути військовозобов'язаних чоловіків в Україну, то це буде звичайна процедура депортації.
Він додав, що в подальшому такі чоловіки без проблем будуть мобілізовані.
нардеп Федієнко уже мобилизовался? Или он планирует мобилизоваться вместе с депортируемыми? Боюсь, долго ждать придётся.
Насправді депортують явний крімінал або нелегалів, це вже зовсім крайні випадки, але як нардеп може телепатично визначити чи підходить ресурс по здоровью чи немає відстрочки - одному богу відомо.
АФИНЫ, 18 апреля (Reuters) - По меньшей мере два торговых судна заявили, что в субботу они были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив, сообщили три источника в сфере морской безопасности и судоходства. Последствия не были сразу очевидны.
ЛАД написав:Сегодня Львов украинский город. Так же, как и Харьков или Днепр. Всё. Точка.
Тобто в майбутньому совкової маячні про Україну придумав Ленін чи Львів подарував -Сталін я від Вас не почую ?
ЛАД написав: В Харькове нацсостав населения поменялся естественным путём. Во время индустриализации и бурного роста городов в города стекались крестьяне, естественно, в первую очередь из окружающих сёл, а не откуда-то из Рязани. Соответственно, рос % украинцев в городе. Во Львове тоже всё произошло "естественным" путём.
А тут прикольно 1 Отже населення НАВКОЛО ХАРКОВА і ЛЬвова - було українським і СТАНОВИЛО БІЛЬШІСТЬ 2 При цьому кількість українських шкіл в Харкові чомусь постійно зменшувалось ... не зважаючи на те що "естественным" путём більшість становили Українці 3 Як тільки у Львові( Харкові) внаслідок того що "естественным" путём створилась певна концентрація українців почали приводити до відповідності співвідношення російських шкіл до українських... це відразу стало диким проявом націоналізму яке створило умови що пуйло поперло захищати російськомовних...
ЛАД написав:я писал только о фразе шамана: "якби раптом москалі булт б під Львовом, уровень спротиву був би інший, ніж зараз при захисті Харкові чи Дніпра"
І з чим в цій фразі Шаман помилився? Ти вважаєш що населення, яке СОТНІ років боролось проти НАЙСИЛЬНІШИХ тогочасних Держав за Україну, навіть тоді коли в них не було жодного шансу Сьогодні захищали б Україну в себе дома ( при підтримці Держави) менш ЗАТЯТО ніж робили це вирізаючи москальських яструбків, польських націоналістів з Армія Крайова ? Тому Труси -ХРЕСТИК або ти з понаєхавших Або ти не послідовний....
барабашов написав:Тот же Тигипко после ВУЗа пошёл работать в СА командиром танкового взвода в 83м, но ни его, ни Дубилета с Турчиновым, не выдёргивали с процесса обучения, а дали защититься и получить погоны(Беня вроде мог откосить по зрению, не в курсе командир танка он или нет), а потом никто из них в афган не попал.
Народився 13 лютого 1960 в Молдавській РСР у селі Драгонешти[13].
Освіта 1982 — закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом «інженер-металург».
Кандидат економічних наук (1997, тема дисертації — «Формування і державне регулювання системи комерційних банків України»). Автор монографії «Банківські реформи в країн[4] ах Східної Європи і Росії».
Кар'єра 1982–1984 — служба у Збройних Силах СРСР (танкові війська). Член КПРС з 1984 по 1991 рік.
1984–1986 — секретар комітету комсомолу, завідувач відділу і заступник директора із навчально-виробничої роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму.
До 1987 — завідувач відділу пропаганди та агітації Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; 2-й секретар Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; завідувач відділу пропаганди та агітації Кіровського районного комітету КПУ міста Дніпропетровська.
У грудні 1987–1989 — секретар із пропаганди та агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.
З вересня 1989 — 1-й секретар Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ. Член ЦК КПУ у червні 1990 — серпні 1991 р.
На початку 1990-х познайомився з Леонідом Кучмою, який тоді був директором заводу «Південмаш» (Дніпропетровськ).
Турчінов ще з першого курсу був в актіві виша (входив до бюро комсомолу, комсомол-куратором був 1й відділ вишу, тобто КГБ, як кажуть аби кого в секретарі комсомолу не брали)
C отличием окончил технологический факультет Днепропетровского металлургического института (1986). Будучи студентом второго курса, как командир стройотряда был премирован поездкой в составе делегации ЦК ЛКСМУ в Индию и на Цейлон[4]
за які заслуги така честь? стукачі чи "активісти" мали завжди привілеї в інституті, тому ніяким чинов такого цінного кадра до СА по серед навчання ніхто би не направив. Припускаю, що коли був Турчинов був головою СБУ кудись зникли всі анкети з архівів КДБ (повязані з ним, Тигіпко і сотнями любих друзів, включно з Ющенко)
Військова служба (1975–1976): Після закінчення Тернопільського фінансово-економічного інституту Ющенко проходив строкову службу в прикордонних військах СРСР. Оскільки в той час прикордонні війська структурно підпорядковувалися КДБ, цей факт біографії іноді стає підґрунтям для чуток про його причетність до спецслужб. Проте це була звичайна строкова служба, а не кадрова робота оперативником чи агентом
строкова служба в прикордонниках не зовсім звичайна, з неї починається допуск до секретної інформації. Багато хто після трокової служби брав з місця "слуюбову характеристику" для в вступу в відповідний виш, або для служби в КДБ ссср
В начале 2005 года после победы Виктора Ющенко на президентских выборах Турчинов был назначен главой Службы безопасности Украины. В этот период известность получили по крайней мере два случая, когда Юлия Тимошенко прибегала к услугам своего коллеги как главы СБУ:
в мае 2005 года она угрожала привлечь СБУ к расследованию причин бензинового кризиса на Украине[7].
річ була про 1983-85 роки , коли студентів (в тому числі моєї вишкі (академія зараз) призивали до СА. Тигипка закінчив у 1982р, у 1982р мало кого призивали по середині навчання в інституті про ти сперечаєшся? що Будівельнику не дали довчитись? то таке було у 1983р, факт
prodigy написав:про ти сперечаєшся? що Будівельнику не дали довчитись? то таке було у 1983р, факт
Є два факти Перший В 1983-1985 роках були масові випадки призиву після першого або другого курсу Другий Будівельник трошки не в цій категорії , бо він СКОРИСТАВСЯ цим законодавством щоб ПЕРЕВЕСТИСЬ в спортроту ( я навіть взагалі не збирався переходити на заочну форму навчання, тим більше що мені обіцяли), просто так сталось, що для потрапляння в спорт роту потрібно було прийняти присягу і мене відправили на місяць в сержантську учебку в Бердичів, сержанта мені присвоїли... в спортроту не відпустили , мотивуючи тим що відсутній наказ про переведення (те що наказ бродив коридорами і в мене на руках була його копія-нікого не хвилювало і мене літаком відправили в ГСВГ) З ГСВГ витягнути сержанта це тільки у випадку якщо він зять Черненко.....
budivelnik У нас в академії(вишка) були різні випадки, можна було за дрібницю бути відрахованим з вишу (у 1985 нашу роту призначили мити вікна у навчальному корпусі No2. вікна достатньо високі -більше 2,5м. Це була субота, командир роти сказав, як закінчите всіх відпускають додому (ми були на 4 курсі). Один курсант миє вікно, а технічка(прибиральниця) підходить і починає робити зауваження-що той погано миє. Курсант Сергій відповідає, взагалі це твоя робота, за яку ти гроші отримуєш, ми просто допомагаємо, тому не п*зди занадто. Та жінка пішла до замполіта, той швидко надрукував наказ на звільнення з академії. Потім начальство з'ясувало що той курсант онук Героя Радянського Союзу, танкіста, ім'я якого на проти Оперного театру на дошці почесних громадян міста.
Інший приклад, старшина групи вдарив курсанта, група(як первинний комсомольська осередок проголосувала за виключення старшини з комсомолу,( і автоматом з вишу), більшість була за , а 1 утримався, тому його побили 8 курсантів (кожний вдарив по разу ), всіх 8 відрахували з другого курсу, 7 з них через місяць були вже в учебке. А один блатний написав листа з Владивостоку(він був з москви, батьки порешали-перевели у такий самий виш, тільки у владік). А по факту саме він був організатором побиття одного, хто не голосував. це 1983рік.
Ленин, конечно, не "придумав" Украину. Но дал возможность создать республику. В сталинском проекте Союза Украина получила бы только автономию. Другое дело, что потом Сталин всё равно старался ограничить права республик. А вот Львов, если бы не победа СССР во 2МВ и не желание Сталина, в состав Украины не входил бы и сегодня. Так что подарил, конечно, не подарил, но в том, что Львов (и не только Львов) сегодня украинский город его заслугу надо признать.
Я уже кдгда-то писал, что определение "родного" языка неоднозначное. Рекомендовал ознакомиться с вопросом и давал ссылки. Франкоязычные канадцы всё же канадцы, а не французы. Точно так же русскоязычные украинцы это украинцы, а не русские. "кількість шкіл" (україномовних, а не українських., русскоязычные школы тоже українські) зависит не от национальности, а от языка, на котором люди разговаривают в реальной жизни.
Бросьте вы придумывать исторические мифы. Границы государств за "СОТНІ років" менялись сотни раз. За яку Україну вони боролись "СОТНІ років"? За державу времён Ярослава Мудрого? За окремі Князівства Галичини і Волині, які "на початку 960-х років землі Галичини і Волині були захоплені та приєднані до Київської держави Святославом Ігоровичем"? За Галицько-Волинське князівство чи Руське королівство? За УНР? За Україну від Сяну до Дону? Может, и сегодня вспомните этот лозунг "від Сяну до Дону"? Послідовність у вас какая-то чересчур прямолинейная.
И ещё раз. Я писал только о фразе шамана: "якби раптом москалі булт б під Львовом, уровень спротиву був би інший, ніж зараз при захисті Харкові чи Дніпра". Вы тоже считаете, что Харьков или Днепр надо защищать слабее или меньше, чем Львов? Хотя, возможно, именно вы так и считаете.
