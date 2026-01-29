Додано: Суб 18 кві, 2026 13:28

барабашов написав: Тот же Тигипко после ВУЗа пошёл работать в СА командиром танкового взвода в 83м, но ни его, ни Дубилета с Турчиновым, не выдёргивали с процесса обучения, а дали защититься и получить погоны(Беня вроде мог откосить по зрению, не в курсе командир танка он или нет), а потом никто из них в афган не попал. Тот жекомандиром танкового взвода в 83м, но ни его, ни Дубилета с Турчиновым, не выдёргивали с процесса обучения, а дали защититься и получить погоны(Беня вроде мог откосить по зрению, не в курсе командир танка он или нет), а потом никто из них в афган не попал.

Народився 13 лютого 1960 в Молдавській РСР у селі Драгонешти[13].



Освіта

1982 — закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом «інженер-металург».



Кандидат економічних наук (1997, тема дисертації — «Формування і державне регулювання системи комерційних банків України»). Автор монографії «Банківські реформи в країн[4] ах Східної Європи і Росії».



Кар'єра

1982–1984 — служба у Збройних Силах СРСР (танкові війська). Член КПРС з 1984 по 1991 рік.



1984–1986 — секретар комітету комсомолу, завідувач відділу і заступник директора із навчально-виробничої роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму.



До 1987 — завідувач відділу пропаганди та агітації Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; 2-й секретар Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; завідувач відділу пропаганди та агітації Кіровського районного комітету КПУ міста Дніпропетровська.



У грудні 1987–1989 — секретар із пропаганди та агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.



З вересня 1989 — 1-й секретар Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ. Член ЦК КПУ у червні 1990 — серпні 1991 р.



На початку 1990-х познайомився з Леонідом Кучмою, який тоді був директором заводу «Південмаш» (Дніпропетровськ).

C отличием окончил технологический факультет Днепропетровского металлургического института (1986). Будучи студентом второго курса, как командир стройотряда был премирован поездкой в составе делегации ЦК ЛКСМУ в Индию и на Цейлон[4]

Військова служба (1975–1976): Після закінчення Тернопільського фінансово-економічного інституту Ющенко проходив строкову службу в прикордонних військах СРСР. Оскільки в той час прикордонні війська структурно підпорядковувалися КДБ, цей факт біографії іноді стає підґрунтям для чуток про його причетність до спецслужб. Проте це була звичайна строкова служба, а не кадрова робота оперативником чи агентом

В начале 2005 года после победы Виктора Ющенко на президентских выборах Турчинов был назначен главой Службы безопасности Украины.

В этот период известность получили по крайней мере два случая, когда Юлия Тимошенко прибегала к услугам своего коллеги как главы СБУ:



в мае 2005 года она угрожала привлечь СБУ к расследованию причин бензинового кризиса на Украине[7].

Турчінов ще з першого курсу був в актіві виша (входив до бюро комсомолу, комсомол-куратором був 1й відділ вишу, тобто КГБ,як кажуть аби кого в секретарі комсомолу не брали)за які заслуги така честь? стукачі чи "активісти" мали завжди привілеї в інституті,тому ніяким чинов такого цінного кадра до СА по серед навчання ніхто би не направив.Припускаю, що коли був Турчинов був головою СБУ кудись зникли всі анкети з архівів КДБ (повязані з ним, Тигіпко і сотнями любих друзів, включно з Ющенко)строкова служба в прикордонниках не зовсім звичайна, з неї починається допуск до секретної інформації. Багато хто після трокової служби брав з місця "слуюбову характеристику" для в вступу в відповідний виш, або для служби в КДБ сссрріч була про 1983-85 роки , коли студентів (в тому числі моєї вишкі (академія зараз)призивали до СА.Тигипка закінчив у 1982р, у 1982р мало кого призивали по середині навчання в інститутіпро ти сперечаєшся? що Будівельнику не дали довчитись? то таке було у 1983р, факт