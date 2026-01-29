Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:55

  andrijk777 написав:Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому.
І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.
Наскільки складно скористатись статистикою?
таке просте питання
Де буде більше добровольців , і де ухилянтів
В Державі
Україна - 40 млн населення - ________________________________1 млн ЗСУ
США __ - 132 164 569(01-04-1940)___269 000 солдати до війни -1,5млн після 1941 року
Тому ще раз
Коли порівнюєте відсотки чи ще там щось -розглядайте і аналізуйте картину в цілому
У нас на 40 осіб - 1 військовий
в США на 88 осіб - 1 військовий
Таким чином у нас ДОБРОВОЛЬЦІВ більше ніж в США ціла армія( якщо порівнювати до кількості населення)
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:08

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Президент виконує запит суспільства. Статистику ви прекрасно знаєте: більша половина населення не бажає поступок «віддамо все що скажуть, аби кінець».

Ну так.
В древньо-римському суспільстві також більша половина населення була за рабство.
Тільки чогось раби були проти, але хто ж їх питав...
Згідно статистики , рабів в Римі була меншість ... десь 30% населення

Это дэржстат данные дал? :roll:
По мнению историка Мозеса Финли, в Италии в эпоху «расцвета» рабства было около двух миллионов рабов. По оценке историка Питера Бранта, в Италии в ту эпоху было 2—3 миллиона рабов и еще 4—5 миллионов свободных граждан, при соотношении численности первых и вторых примерно 1 к 2.
, но все историки сходятся в одном: рабство было основой римской экономики.

Что-то мне это напоминает...
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:09

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому.
І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.
Наскільки складно скористатись статистикою?
таке просте питання
Де буде більше добровольців , і де ухилянтів
В Державі
А насколько сложно просто прочитать весь текст?..
В Америці було 0,5% ухилянтів, в Україні - 20% мінімум. Чому? Очевидно чому.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:16

  _hunter написав:А насколько сложно просто прочитать весь текст?..
Я бачу що Україну покинули найтупіші....
Щоб ти не соромив звання УКРАЇНЕЦЬ -спеціально тобі й поясню.
В кожній Державі є 2% Патріотів, яким не потрібні вказівки щоб прийняти рішення....
Тому
Коли на Україну напали 2% ... тобто 800 000 пішли САМІ , а от інших треба було певним чином ЗАОХОЧУВАТИ....
Коли в США з 132 млн почали набирати Армію для війни в Азії/Європі - Патріоти могли сформувати армію в 2,6млн... але виявилось що американцям достатньо було 1,5 млн...
Тому Державі не потрібно було нікого додатково стимульовувати

Дійшло ?
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:25

  Hotab написав:Президент виконує запит суспільства. Статистику ви прекрасно знаєте: більша половина населення не бажає поступок «віддамо все що скажуть, аби кінець».

Половина населення проти поступок, а в ЗСУ людей не вистачає?

  andrijk777 написав:Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому.
І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.

Пояснення необхідно шукати не в Україні, а в часі. Подивіться як після протестів провалився законопроєкт про повернення обовʼязкової служби в Німеччині і замість нього прийняли щось про «добровільних резервістів». Якби зараз хтось напав би на іншу європейську країну, кількість небажаючих воювати була б такою самою, які в Україні, якщо не вищою. Люди змінились, суспільства змінились, ось, і усі пояснення.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:31

_hunter написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:[quote="5951151:Hotab"]
Президент виконує запит суспільства. Статистику ви прекрасно знаєте: більша половина населення не бажає поступок «віддамо все що скажуть, аби кінець».

Ну так.
В древньо-римському суспільстві також більша половина населення була за рабство.
Тільки чогось раби були проти, але хто ж їх питав...
Згідно статистики , рабів в Римі була меншість ... десь 30% населення

Это дэржстат данные дал? :roll:
По мнению историка Мозеса Финли, в Италии в эпоху «расцвета» рабства было около двух миллионов рабов. По оценке историка Питера Бранта, в Италии в ту эпоху было 2—3 миллиона рабов и еще 4—5 миллионов свободных граждан, при соотношении численности первых и вторых примерно 1 к 2.
То що не так, 2-3 млн з 6-8 млн громадян, це 25-30%
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:32

  pesikot написав:

Круто тролить. )))

А Пітароляка канєш нормально так свою маску скинув)) «не ждите помощи» 🤭


Половина населення проти поступок, а в ЗСУ людей не вистачає?


Андрюша, ти щось хотів спитати у мене? 😃
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:54

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А насколько сложно просто прочитать весь текст?..

Дійшло ?

Все-таки прочитай _весь_ абзац - он короткий... Сравниваются ДОЛИ...
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:00

Ну кто бы мог подумать? :shock:
Про проблеми із забезпеченням 14-ї ОМБр було відомо ще до публічного розголосу, а втрутилися, коли ситуація вже стала критичною, - військова омбудсманка

Ольга Решетилова наголосила, що критичний стан виник значно раніше і потребує окремого аналізу – зокрема рішень щодо ротацій, відведення підрозділів і логістики.

Решетилова також додала, що подібні проблеми не обмежуються одним підрозділом і часто є наслідком несвоєчасних або помилкових управлінських рішень. За її словами, трапляються і випадки надтривалого перебування військових на позиціях.

Дружини військових розповіли в етері Свобода Live, що до публічного розголосу їхні скарги ігнорували. За їхніми словами, ситуація почала змінюватися лише після уваги в соцмережах і медіа.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:12

  Faceless написав:
_hunter написав:
По мнению историка Мозеса Финли, в Италии в эпоху «расцвета» рабства было около двух миллионов рабов. По оценке историка Питера Бранта, в Италии в ту эпоху было 2—3 миллиона рабов и еще 4—5 миллионов свободных граждан, при соотношении численности первых и вторых примерно 1 к 2.
, .но все историки сходятся в одном: рабство было основой римской экономики.
Что-то мне это напоминает...

То що не так, 2-3 млн з 6-8 млн громадян, це 25-30%

Да - там с частями тупанул. Но последняя строка менее интересной от этого не становится...
Как и не исчезают вопросы к "по проведённому в Интернете опросу - 100% граждан пользуются Интернетом".
