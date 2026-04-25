В былые годы, чтобы стать работником МРЭО в областном городе средней величины, взятка составляла около 50тыс долларов(инфа точная). В течение года новоиспеченный работник МРЭО эти деньги возвращал, а начиная со второго года - начинал зарабатывать.

Для ТЦК сейчас просто манна небесная - даже если "группа оповещения" отпустит 1 человека за день, то это даст по 1000дол каждому члену этой ОПГ, за месяц - около 25тыс дол каждому(это если с выходными).И это люди, которые до войны были охранниками в АТБ и вряд ли получали даже 500дол в месяц. А тут 25 000 и воевать не надо. Вопрос - сколько стоит тут входной билет, чтобы стать работником ТЦК?

Вопрос второй, скорее риторический - какие откаты там идут наверх, чтобы эта ситуация сохранялась?