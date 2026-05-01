Тим часом гроза ухилянтів Євген Дикий вилетів на відпочинок з аеропорту Молдови
Додано: Сер 29 кві, 2026 23:29
А от нещодавна новина
Тим часом гроза ухилянтів Євген Дикий вилетів на відпочинок з аеропорту Молдови
Додано: Сер 29 кві, 2026 23:49
ТЦКшники лупцюють людину і забирають мопед:
Хтось звичайно скаже, то не ТЦКшники, хоча там зараз повно тітушок і гопники не будуть кудись тягнути людину, але те. що знов вбили людину (позаминулий пост), це факт.
Додано: Чет 30 кві, 2026 11:56
Дмитро Разумков:
Додано: Чет 30 кві, 2026 12:44
Живуть у службовій квартирі, але мають котедж та елітні авто: дружина ексначальника Волинського ТЦК "засвітила" приховане майно.
Додано: Чет 30 кві, 2026 23:15
А я вважаю, що офіцери всі теж мають бути викликані (а не тільки обмежено придатні), може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
Додано: Чет 30 кві, 2026 23:21
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
І 15 млн абирвалгів.
Чому вони не в окопах?
Куди ділись всі мільйони?
Додано: П'ят 01 тра, 2026 11:13
Офіцери проходили підготовку, на яку, до того ж, непридатного в мирний час ніколи б не взяли. А тепер крутять гудзики. що вони воювати не повинні від слова зовсім, бо не той вос, звання і т.д., а хто не проходив ніякої підготовки, та ще й має хвороби, має воювати за них, і на спеціальність взагалі плювати, хоч він фінансистом був, хоч підлогу драяв.. А потім ти будеш казати про рівність перед законом.
І куди поділись, я писав, хтось офіцер, хтось молодий відставник, хтось силовик, хтось охоронець, хтось ще якийсь заброньований і відстьогує за це кожен місяць 20 тис. гривень, хтось в тиловій частині сховався, хтось закордон втік, хтось липовий інвалід, хтось доглядає 7 воду на киселі, хтось пішов гризти науку в 40 років, хтось ховається, хтось кварталівець чи дізель, політолог, в центрі вивчення всесвіту, хтось золкін, хтось пєтров...
Додано: П'ят 01 тра, 2026 11:30
В Одесі ТЦКшники побили неповнолітніх.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 11:50
І ти таку легко пройдеш.
За себе. У вас рівні обовʼязки.
У вас однакові хвороби
Додано: П'ят 01 тра, 2026 12:17
Як це рівні, як вони крутять гудзики і кажуть, що не ті вос і звання, і абсолютну більшість з того мільйона офіцерів не мобілізують, а тільки обмежено придатних зобов'язали самім бігти до ТЦК і в стислі терміни проходити комісію. де половина визнавалась повністю придатними і відправлялись на фронт, і майже половина придатними для тилу, і багато хто з них теж відправлявся або його возили по частинам.
