абсолютну більшість з того мільйона офіцерів не мобілізують
З 15 мільйонів абирвалгів теж «абсолютну більшість не мобілізують».
Як це рівні,
Отак
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 12:22
Отак
Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:42
Hotab , я довольно давно на форуме и стараюсь читать по-максимуму, но я пока что ни разу не видел твою историю(возможно пропустил) - почему именно ты не воюешь?
А то, что ты явно не на фронте - очевидно из твоих постов.
Если ты воевал с 02/2022 и далее, получил ранение и по этой причине списан, то респект и уважуха. А если ты просто на пенсии по возрасту 45 лет(судя по постам, тебе более 45 лет) и загоняешь всех, кто не имел к военному делу никакого отношения и за счет них ты жил все годы до 45 лет - то это высшая степень скотства.
Все профессиональные военные должны служить даже не до 45, не до 60 лет, а до смерти(!!!) в условиях войны.
Востаннє редагувалось Damien в П'ят 01 тра, 2026 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 22:07
Damien
Нема такої підстави для звільнення під час війни.
Це хто?
Які критерії?
Я знаю що таке професіонал своєї справи, якою займається. Це про рівень знань, вмінь, навичок . А що таке професійний «воєнний», « професійний вчитель», « професійний торгаш базару », «професійний бібліотекар» - не знаю.
Розкажи мені що це таке?
А ти до коли повинен служити?
Чи ти «професійний цивільний» і це константа ? 😅
Кого «Всєх»?
Тебе кудись заганяв?
Всі ми народились такими. Справа наживна.
І у тебе вийде за потреби.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:07
Hotab , судя по ответу, ты ухилянт даже не в квадрате, а в кубе.
В 2022 -2026 не воевал, просто военный "пенсионер" по возрасту.
Возраст 48 лет военный пенсионер - воевать не нужно, 48 лет тракторист - паковать в бусик и воевать нужно. Так?
Крайне рекомендую тебе в таком случае спрятаться до конца войны и не пиз...ть.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:19
Damien
Це по якому отвєту? Я тобі ще не відповідав,
Я тобі поставив прості уточнюючі питання, на які ти не здатний відповісти.
Парі на 2 тис дол , арбітр вибраний тобою модератор. Я надаю пруфи - ти платиш.
Крайнє рекомендую тобі сходити на*уй
Нема такого ні з законодавстві , ні в реальності, ти брешеш.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:30
Hotab , я тебе с самого начала сказал - дай пруфы, что ты воевал 2022-2026, ранен, поэтому сейчас списан и не воюешь и тебе респект и уважуха. Но ты начинаешь гнать пургу.
Честно, за последний год я устал читать твои допысы другим про "иди воевать". При том, что пилот, на обучение которого Украина потратила миллионы- почему-то не воюет
Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:32
Damien
А за щоку тобі не дать?
Хто ти такий щоб перед тобою хтось тут виправдовувався?
Ти сам скільки захищав, щоб ставити іншим ці питання?
Можеш поставити в ЧС і не читати.
Ці «дописи» на свою адресу отримують лише ті , хто як ти сам ніхто і ніде, а питає «а ти чому нє..».
Поки ти не ставив мені такі питання, і тебе ніхто нікуди не заганяв.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:44
Hotab , я не захищав. Потому, что не получал бабло с молодости и до пенсии как военный(в отличие от тебя), меня не обучали бесплатно как пилота. Это твоя задача защищать, потому что тебе много лет за это платило государство - чтоб в случае беды ты стал на защиту.
Ты думаешь, что, когда ты перешел на на українську, тебя освободили от этого? Ты ж херсонец(или как там правильно для жителей Херсона), для тебя родной язык другой.
Ты - лицемер
