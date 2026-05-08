Hotab , ты статью читал вообще? А читать вероятно умеешь ведь, поскольку до сих пор на вертолете не убился(т.е. скорее всего как-то с букварем читал летные инструкции). Хотя не факт - птицы вон читать не умеют, но летают великолепно. "В Україні на сьогодні налічується понад 200 тисяч військових пенсіонерів до 60 років і з них служать у ЗСУ лише трохи більше 5,5 тисячі."- вот такая фраза есть в статье. При чем тут пожарники? Речь о бывших работниках силовых структур. Само название статьи говорит о том, что только 2,5% из них пошло воевать на 2024год. Я и так в подсчете немного подсластил эту цифру до 5%, учтя потери на травмы и болезни. Не хочу больше тратить время на чтение твоих последующих простыней с претензией на юмор(ну по крайней мере тебе самому так хочется верить), у меня есть друг-врач, он всегда советовал мне просто не обращать внимания на некоторый тип людей, к которым ты явно относишься.
В Україні на сьогодні налічується понад 200 тисяч військових пенсіонерів
Бачиш, я ж і казав що ти не розумієш прочитане через низькі розумові здібності))
«Військові пенсіонери» - це не лише пенсіонери ЗСУ , прикинь! 😅😅 Це всі хто отримує пенсію по вищезгаданому мною ЗУ. І там же я вказав хто це. І включно з військовослужбовцями ДСНС України, вони ж пожежні)))). Але ж ти з ознаками дислексіі)) Ну ти нарешті розібрався, і це добре. )) Поспілкуйся ще трохи з ШІ, він тобі детальніше розкаже )) От я ж не раз казав абирвалгу, тепер доводиться тобі: «говоріть лише проте, в чому хоч трішки розбираєтесь»))
Само название статьи говорит о том, что только 2,5% из них пошло воевать на 2024год
А на заборі що написано?))
По-перше, з чого ти взяв , що вони всі пішли «воювать»? 😅 Може і в ТЦК, може і в штаб біля Бандерлога. По-друге, а куди пішли решта 15.5 тисяч? Адже в табличці вказано, що всього 21 тисяча (низ таблиці) А невідомо в які саме силові структури і що вони там роблять. Та же є СБУ, які теж воюють (спецпідрозділи). Там же є НГУ, теж воюють. Там прикордонники. Ось їх група, вони воюють.
Та навіть нац поліція , які теж прикинь, отримують пенсію по цьому закону і входять в оці 170 тис пенсіонерів «до 60р». А вони теж воюють, як на фронті, так і санітарна авіація нацполу возить поранених.
Тому що виходить? Воює значно більше, ніж 5.5 тисяч, які пішли саме в ЗСУ. Скільки -хз. Є лише цифра скільки мобілізувались - 21 тисяча
Как видим - ситуация мало изменилась
Насправді «сильно» змінилось. У абирвалга стаття 2024 року, було 170+ в.пенсів до 60 років. А в твоїй статті середини 2025 року, вже 160. Те, про що я казав. Найбільша кількість таких пенсів сконцентрована якраз в групах 53-60 років. І щороку по 15 тисяч просто «вилітає» в 60+. «Молодняк» , про яких щебече абирвалг , як раз їх майже нема. А такі, що ще і щоб екс. військові саме ЗСУ (бо ти ж розказуєш «все життя їх вчили воювати»), то взагалі. Чи у тебе і інспектора МРЕО «все життя вчили воювати»? І слєдака , чи дізнавача? Може пожежного ДСНС? Може офіцера, який ходив якісь ключі-коди вводити в якісь приблуди звʼязкові (Днржспецзвязок, який також отримує пенсію по вказаному закону).
Я розумію що ти з абирвалгом хотіли б да хоч викладачку школи міліції відправити воювати замість себе, бо вам страшно, але ж трохи мізки вмикати треба…, Ті, хто дійсно щось були навчені для війни , і саме в ЗСУ, та ще і не 58 річні - вже майже всі ТАМ.
А решта навчені так само як і ти. І черга у тебе одна з ними. Як би ти від страху не верещав «хапайте он їх!»
Щоб ви собі не придумували силовиків будуть добирати, а не посилати в окопи. Полицейским в Украине планируют повысить зарплаты, базовые оклады могут установить на уровне от 33 280 грн, сообщают СМИ со ссылкой на народных депутатов.
В частности, предлагается закрепить должностной оклад не ниже 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Кроме того, предусмотрено дополнительное денежное обеспечение, которое будет зависеть от должности, специального звания, стажа службы, интенсивности и условий работы, уровня квалификации, наличия ученой степени или звания. Также возможны премии в размере до 30% от оклада.
Отдельно предлагается ввести надбавки за выслугу лет, которые будут начисляться от должностного оклада по следующей шкале: 5% — при стаже от 1 до 2 лет; 10% — от 2 до 4 лет; 15% — от 4 до 7 лет; 20% — от 7 до 10 лет; 25% — от 10 до 13 лет; 30% — от 13 до 16 лет; 35% — от 16 до 19 лет; 40% — от 19 до 22 лет; 45% — от 22 до 25 лет; 50% — при стаже более 25 лет.
барабашов написав:Banderlog На блокпостах в серой зоне местных лохматят на бабки(ну и волонтёров с временноСЗЧ) или в Орехове и Гуляй-поле с Покровском под КАБами по ямам сидят?
Хз. Сіра зона то шо? ) штурмовиків од них не бачив. В оріхові були якісь чергові,зараз не бачу. На блокпостах від запоріжжя до комишувахи ще товчуться чоловік 40. Стрічав пару з спецпідрозділів, безпілотчиків . Прикол в тім що рокадна дорога оріхів - запоріжжя вже під фпв дронами, тому поліції пожарки скорої електриків фіг дождешся. моментами бувають но... коли десь в цій стороні бють цивільних доставати в лікарню ціла історія. короч якшо нравились історії про ковбоїв ласково просим на дикий захід, точніше дикий степ. Тут саме те місце де можно погратись в скаженого маска. На вбитих джипах по роздовбаним дорогам при крейсерській 130 можно літати пяним шанси що спруть є десь км за 15 до запоріжжя. чуть не забув, в ночі повно любителів їздити без фар, і бойова техніка теж один офіцер не розминувся на трасі з танком. Машині ж*** а він лиш но6и поламав і недавно таки списався, через півтори року. ще купу хатів є порожніх можно розжитись ложками тарілками та меблями вступати в зсу для того не надо, доступ свободєн, в оріхові живуть і даж місяця 3 тому якесь цивільне ще лазило по малій токмачці Шо характєрно законно зробити з тими чудіками ніц нізя. Да чуть не забув, найближча заправка під запоріжжям і є шанси що її скоро теж розбомблять так шо беріть запас соляри та питтєвої води. Про митись можете забути, хіба душ хімічний. Про тарілки я шутканув можно цивільних евакуйовувати або якшо жалко котиків та собачок. Повно напівздичілих. Іще є виводок свиней колись свійських та повно різної живності від фазанів до зайців і косуль. Дехто браконьєрить. Інтересує таке сафарі? Можу надати всячєське спріяніє безвозмєдно Правда, вздовж дороги повно спалених авто і каби кладуть вздовж всієї траси, но прізрачна маршрутка їздить регурно ) шоферів іще з 3 є. Оплата обична) ті дядьки мають залізні яєдла, покручє чим в поліцаїв та решту спасатєлєй.
hxbbgaf написав:Хотаб вирішив, що, якщо ті 15 тис. силових пенсіонерів, про яких він каже, продовжують сидіти десь в ментівських главках чи ще десь, то то вони воюють.
))) ну харош тут майданити. Поліцаїв, нацгвардію, сбу, прикордонників, дснс тільки добирають. Навіть нгу половина в тилу забезпечує внутрішній порядок. Грубо кажучи десь від 160 тисяч силовиків в тилу. І це тільки поза зсу. Від зсу теж нормальна чисельність думаю рази в 2 більше. Так шо як не крути а разом під півміліона. Іще візьмем всяких заброньованих приватних охоронців від сторожів і охоронців в атб до особистої охорони олігархату і думаю питання самі собою відпадуть де військові пенсіонери. Чи ви думаєте вони тупо бухають або працюють трактористами?) Нема там особо кого призивати.
hxbbgaf написав:Хотаб вирішив, що, якщо ті 15 тис. силових пенсіонерів, про яких він каже, продовжують сидіти десь в ментівських главках чи ще десь, то то вони воюють.
Я уяви не маю хто де сидить, і тому не роблю подібних заяв. Це лише тобі можна ковтнути таблетос і починати політ думки. Я пишу лише офіційні цифри і використовую офіційні терміни «мобілізувались з запасу». А «воюють» чи «куєм груші околачують», то ж формулювання журнашлюх, а Damien повторює ці заголовки з газет.