Banderlog написав:Щоб ви собі не придумували силовиків будуть добирати, а не посилати в окопи. Полицейским в Украине планируют повысить зарплаты, базовые оклады могут установить на уровне от 33 280 грн, сообщают СМИ со ссылкой на народных депутатов.
В частности, предлагается закрепить должностной оклад не ниже 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Кроме того, предусмотрено дополнительное денежное обеспечение, которое будет зависеть от должности, специального звания, стажа службы, интенсивности и условий работы, уровня квалификации, наличия ученой степени или звания. Также возможны премии в размере до 30% от оклада.
Отдельно предлагается ввести надбавки за выслугу лет, которые будут начисляться от должностного оклада по следующей шкале: 5% — при стаже от 1 до 2 лет; 10% — от 2 до 4 лет; 15% — от 4 до 7 лет; 20% — от 7 до 10 лет; 25% — от 10 до 13 лет; 30% — от 13 до 16 лет; 35% — от 16 до 19 лет; 40% — от 19 до 22 лет; 45% — от 22 до 25 лет; 50% — при стаже более 25 лет.