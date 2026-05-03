В Україні працюють лише 13 мільйонів: в чому плюси...

Мінфін і Бюджетний комітет повинні зрозуміти всього одне
Якщо Співвідношення
Бюджет(податки/збори) до ВВП =40%....
То поки оподаткування зарплати не опуститься до цього ж рівня-доти 15 млн українців будуть винаходити способи як обійти податкову...
І жодне набу/сап/податкова/прокуратура і так далі в кількості якихось 100 000 - не зможуть протистояки колективному розуму...
Тому для тих хто в стані приймати рішення..
Заробітна плата обкладається наступними податками
ПДВ
Єдиний соціальний внесок ( і так як ПДВ йде першим, то суми соціального внеску також оподатковуються ПДВ -чи Пенсійний випусує податкову накладні на суму отриманого соціального внеску?-не виписує - значить...
ПДФО -( і так як ПДВ йде першим, то сума податку на доходи також оподатковується пдв чи податкова виписує на них податкову накладну?- не виписує
Військовий... - те саме що вище..
Отже
Людина створила - 1000 грн
сплатила 167ПДВ+174 ЄСВ+120ПДФО+33Віськовий=500 +/-