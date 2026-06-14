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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:24

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Та ніхто ці простирадла не читає.. ти спитав за працевлаштування по збірці дронів? Скільки ти будеш непотрібом, яким вказує хто має замість себе воювати? Може час показати позитивний приклад ?
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:31

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