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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2026 20:09
Julio написав:
зайшов у застосунок
так може в Чаті того застосунку і запитаєте? Це ж особиста інфа!
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