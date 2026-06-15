just_sweet_j 6 ч. Це чоловік моєї сестри. Вони були з дітьми в машині. Поліцейські били машину руками, зброєю, виламували двері, били по склу, викручували руки та наставляли зброю на дітей, коли вони чіплялись за батька, якого поліціянти силою витягнули з машини! Його кинули на землю, наділи кайданки й таскали по асфальту намагаючись запхати в різні патрульні авто! У нього повністю розірваний одяг, йшла кров. Старша донька тримала на руках, бо не зрозуміло звідки кров. Поліціянти почали відтягувати її, залили очі балончиком. Дитина нічого не бачила і впала. Сестру, коли вона відкрила двері зі своєї сторони, інший поліціянт висмикнув за руку з машини, штовхнув на землю, погрожував автоматом, казав «я зараз стріляти буду» потім хотів задути балончиком, сестра благала не робити цього, адже в неї важкий ступінь астми. Чоловіка не відвезли до лікарні, повезли в Дарницьке РТЦК. Сестра наразі в лікарні з дітьми, у молодшої розрив звʼязок через те, що поліціянт скрутив їй руку, у старшої численні забої. Всі побої фіксуються зараз в лікарні. Що з чоловіком сестри невідомо. Прошу максимального розголосу 🙏 Також, буду вдячна за будь-який відеоматеріал у свідків цього неймовірного жаху!
Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.