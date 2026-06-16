В цій країні це карма всіх чесних людей, які не совали хабарів, не мають звʼязків чи не користувались ними для порушення закону.
А ти звичайний троль, який ще й працює на кацапів, якби, дійсно, воював, то не викладав би тут знущальні провокації і радісні смайлики, бо радіти нічому, а теж обурювався тому, що відбувається - тотальна корупція, все заставлене крутезними джипами і в кожному бик із ксівою, повне плювання на 17 статтю Конституції, і не участь у війні тих, про кого там написано - "правоохоронців" (в лапках, бо прав в нас вже нема) і багатьох кадрових військових, і найбільш боєспособних - офіцерів, тих, хто закінчував кафедри і заклади, силовиків, поліції охорони, муніципальної охорони, венбестів, сіріусів, охоронних холдінгів, частини НГУ, що охороняє тисячами руїни замість того, щоб воювати, і т.д., 100 тис. прикордонців, переважна частина яких охороняє західний кордон, а не східний, 200 тис. молодих відставників, купи чинуш, велика частина з яких лише на папері, прокурорів-інвалідів і т.д., і зовсім тебе не обурює, що тільки в Європі півтора мільйони наших військовозобов'язаних отримують соц. допомогу, синки веніславських з гелінтвагенами і т.д. і т.п. Настане і їхня карма.