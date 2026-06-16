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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 150151152153 Додано: Вів 16 чер, 2026 08:46 Banderlog написав: hxbbgaf написав:

але якась карма таки є, тут ви дарма це не прорахували. але якась карма таки є, тут ви дарма це не прорахували.

Оце і є твоя карма Оце і є твоя карма

В цій країні це карма всіх чесних людей, які не совали хабарів, не мають звʼязків чи не користувались ними для порушення закону.

А ти звичайний троль, який ще й працює на кацапів, якби, дійсно, воював, то не викладав би тут знущальні провокації і радісні смайлики, бо радіти нічому, а теж обурювався тому, що відбувається - тотальна корупція, все заставлене крутезними джипами і в кожному бик із ксівою, повне плювання на 17 статтю Конституції, і не участь у війні тих, про кого там написано - "правоохоронців" (в лапках, бо прав в нас вже нема) і багатьох кадрових військових, і найбільш боєспособних - офіцерів, тих, хто закінчував кафедри і заклади, силовиків, поліції охорони, муніципальної охорони, венбестів, сіріусів, охоронних холдінгів, частини НГУ, що охороняє тисячами руїни замість того, щоб воювати, і т.д., 100 тис. прикордонців, переважна частина яких охороняє західний кордон, а не східний, 200 тис. молодих відставників, купи чинуш, велика частина з яких лише на папері, прокурорів-інвалідів і т.д., і зовсім тебе не обурює, що тільки в Європі півтора мільйони наших військовозобов'язаних отримують соц. допомогу, синки веніславських з гелінтвагенами і т.д. і т.п. Настане і їхня карма. В цій країні це карма всіх чесних людей, які не совали хабарів, не мають звʼязків чи не користувались ними для порушення закону.А ти звичайний троль, який ще й працює на кацапів, якби, дійсно, воював, то не викладав би тут знущальні провокації і радісні смайлики, бо радіти нічому, а теж обурювався тому, що відбувається - тотальна корупція, все заставлене крутезними джипами і в кожному бик із ксівою, повне плювання на 17 статтю Конституції, і не участь у війні тих, про кого там написано - "правоохоронців" (в лапках, бо прав в нас вже нема) і багатьох кадрових військових, і найбільш боєспособних - офіцерів, тих, хто закінчував кафедри і заклади, силовиків, поліції охорони, муніципальної охорони, венбестів, сіріусів, охоронних холдінгів, частини НГУ, що охороняє тисячами руїни замість того, щоб воювати, і т.д., 100 тис. прикордонців, переважна частина яких охороняє західний кордон, а не східний, 200 тис. молодих відставників, купи чинуш, велика частина з яких лише на папері, прокурорів-інвалідів і т.д., і зовсім тебе не обурює, що тільки в Європі півтора мільйони наших військовозобов'язаних отримують соц. допомогу, синки веніславських з гелінтвагенами і т.д. і т.п. Настане і їхня карма. hxbbgaf Повідомлень: 23455 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 150151152153 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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