RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:46

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:
але якась карма таки є, тут ви дарма це не прорахували.

Оце і є твоя карма :lol:

В цій країні це карма всіх чесних людей, які не совали хабарів, не мають звʼязків чи не користувались ними для порушення закону.
А ти звичайний троль, який ще й працює на кацапів, якби, дійсно, воював, то не викладав би тут знущальні провокації і радісні смайлики, бо радіти нічому, а теж обурювався тому, що відбувається - тотальна корупція, все заставлене крутезними джипами і в кожному бик із ксівою, повне плювання на 17 статтю Конституції, і не участь у війні тих, про кого там написано - "правоохоронців" (в лапках, бо прав в нас вже нема) і багатьох кадрових військових, і найбільш боєспособних - офіцерів, тих, хто закінчував кафедри і заклади, силовиків, поліції охорони, муніципальної охорони, венбестів, сіріусів, охоронних холдінгів, частини НГУ, що охороняє тисячами руїни замість того, щоб воювати, і т.д., 100 тис. прикордонців, переважна частина яких охороняє західний кордон, а не східний, 200 тис. молодих відставників, купи чинуш, велика частина з яких лише на папері, прокурорів-інвалідів і т.д., і зовсім тебе не обурює, що тільки в Європі півтора мільйони наших військовозобов'язаних отримують соц. допомогу, синки веніславських з гелінтвагенами і т.д. і т.п. Настане і їхня карма.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23455
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 150151152153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1636)
16.06.2026 08:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.