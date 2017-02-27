Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2026 09:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
Додано: Вів 16 чер, 2026 09:28
У мене таких проблем нема. За рік через Кредобанк провів 90 тис дол (всі там перевернув у євро і по добовим лімітам виніс ) , заносив тричі по 30 тис. Поки каса рахувала, внесення вже заапрувили.
Жодних питань. Світла (оподаткована) частина моєї зп за рік суттєво менша цієї суми.
Додано: Вів 16 чер, 2026 12:38
так я хочу почитати шо саме ви нагуглили. це ж ви стверджуєте якісь цифри. підкріпляйте. інакше - стеля.
бо цікаво мені - ви весь віковий зріз записали в працездатних?
чи когось таки здогадалися викинути?
Додано: Вів 16 чер, 2026 13:18
Додано: Вів 16 чер, 2026 13:33
prodigy Навіть якщо ковертанув в гривню, перевів 400+ тис. грн. і отримуєш моніторинг для якого потрібні НОВІ доходи. Доходи 10-20 річної давнини, коли купив валюту, не підходить
Додано: Вів 16 чер, 2026 15:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Весь, крім 1+ млн інвалідів....
Але
В нас на 12 млн офіційно працюючих - більше 1 млн працюючих пенсіонерів.
Тому
Яка різниця
Я напишу
12 млн офіційно працюючих з них 11 млн працездатного віку
і
20 млн працездатного віку з них 19 млн не інвалідів...
20-12=19-11=8 млн ШЛАНГІВ які КРАДУТЬ в своїх батьків.
Додано: Вів 16 чер, 2026 17:12
Дороже, чем что? Если по той же цене можно купить у плательщика НДС, тогда выгоднее у него. А если у плательщика-конкурента, например, на 20% дороже, чем у не плательщика? В теории задумано, что раз не плательщик 20% государству не отдаёт, то он может на них и цену понизить и его покупателям выходит одно на одно. Но тут скромно умалчивается, что этого единщика или физика в большинстве расходов (хоть хлебушка в магазине купить) наверняка будет "в т.ч. НДС", который ему никто не вычтет, поэтому на все 20% у него сделать цену ниже не выйдет.
Мы вообще о совсем другом говорили:
Это, как ни выкручивайся, совсем не правда. Все права есть. И даже покупка юриком у ФЛП - это его обычные расходы. Да, без "кэшбека НДС", но всё же обычные, которые уменьшают прибыль. И это реально открывает схему оптимизации по налогу на прибыль. Грубо: владелец может с избытка денег заплатить государству 18% (а если это банк, то и все 50%) налога на прибыль, а может на эти деньги прикупить у ФЛП жены гороскопов и отдать государству уже только 6% (а если помухлевать и как-то пропихнуть на вторую группу, то и фикс). А жена ему уже переведёт, как физик без налогов потому, что родственник. Да, это более чем "нормальний варіант для покупця".
Другой часто используемый вариант работы - это покупать услуги у ФЛП вместо того, чтобы брать их в штат на зарплату. Может оно относительно чего-то и на 20 процентов дороже, но и это настолько "нормальний варіант для покупця" (и для продавца тоже), что радетели справедливости требуют запретить. Лет 15-20 назад было вообше золотое время: плати фиксированные около сотни грн в месяц и оказывай услуг по самое не хочу. Потом это ограничили до третьей группы. Но даже 6% + ЕСВ с минималки куда приятнее государству отдавать, чем около половины. Конечно, пенсия при этом тоже будет минимальная, но вряд ли кто-то собирается прожить тысячонку лет, чтобы прибавка к пенсии окупилась.
Додано: Вів 16 чер, 2026 17:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хоч це тут і не по темі
Є теорія, є практика..
Послуги ФОП надавати юрособі- не може..
Тепер розглянемо ПДВ
1 ФОП на ЄДИНОМУ - купив щось ..... барабанний дріб у платника ПДВ.
Платник ПДВ все що отримав від ФОПА сплатив..
Тобто ФОП НЕ може продати на 20% дешевше за виключенням того що виготовляє сам від початку... Багато знаєте таких фопів?
2 Тепер ЮРособа купила у фопа..... і на куплене ПОВИННА нарахувати ПДВ і сплатити.... бо навіть продати дешевше вона не може...
Таким чином 20% ПДВ сплачені ДВА рази....
Може й є схеми які використовують фопа для мінімізації прибутку... але в основному всі схеми які використовують фопів направлені на мінімізацію оплати податків з зарплати.... От тут мінімізація є
Тому й писав
Якщо податкову базу для фопа приймуть як середня зарплата(або мінімальна помножити на якийсь коефіцієнт) то це зменшить використання фопів для мінімізації оподаткування разів в 5.
Додано: Вів 16 чер, 2026 17:42
-переводити треба 399,990грн-мені так при купівлі ОВДП брокер з Києва порадив,
- кажу що маю документи( продав квартиру у2020р)
-зайвий раз ходити до банку приносити документи може вам не вп...
а нам робити зайву роботу не хочеться, тому не берегибайте
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|