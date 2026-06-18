Ветеран російсько-української війни Олег Сєнчєнков із Кривого Рогу стверджує, що його побили співробітники терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). За словами чоловіка, його доправили до районного ТЦК правоохоронці. За відмову віддати мобільний телефон двоє військовослужбовців застосували до Олега силу. Ветеран розповів: коли опритомнів, його тримали у підвалі, дзвонити не давали. Дружина Олега Яна Дружина домагається розслідування інциденту.
Ходи на фронт тут вуличного терору нема, будеш боротись за цінності майдану
А ти за януковича борешся чи що, що виправдовуєш його? Він же там вже напряму закликав ввести війська і вбивати нас. Майдан стояв за європейські цінності, за свободи, права, проти корупції, кумівства, узурпації влади, проти лупцювання і викрадення людей, які коїла і та влада. От зараз як побачиш хапання, лупцювання людей, побиття машин і т.д., тітушок, то одразу згадуються ті часи.