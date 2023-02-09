За словами співачки, її брат у закладі ТЦК зіштовхнувся з погрозами, приниженнями та фізичним насильством. «Але те, що зараз відбувається на вулицях, не може залишати байдужим. За словами родини, з ним поводилися жорстоко, принижували, погрожували та змушували підписувати документи. Це вже не перший подібний випадок. Після попереднього затримання він довго відновлювався психологічно та проходив лікування», – сказала Камалія. Як розповіла зірка, її брат має проблеми із зором та погано бачить. Він має інвалідність. До того ж його мати, єдиним сином, якої він є, також має інвалідність. «Сьогодні наша родина знову переживає страх, біль і безсилля. Його вкрали прямо на вулиці… Не можна допустити, щоби під гаслами мобілізації принижували, били, залякували людей, хапали на вулицях без розбору – людей з інвалідністю, викладачів, науковців, підприємців, тих, хто тримає економіку й допомагає ЗСУ», – стверджує артистка.
Зєліни слова: "Ми не можемо показувати приклад, як росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу." (с) /09.02.23/
Ситуация с похищением пациентов ЗПТ Ответ #163 - Вчера в 23:27:59 Товарищ , юзер мотылька, которого несколько месяцев назад запаковали тцк сейчас на обследовании в дурке.на бзвп он чуть случайно не плдстрелил инструктора и его сняли с бзвп. Они и перед этим уже замечали что с ним чтото не то. А с ним конечно с самогоиначала было всё не то - врождённый попок скрдца, 50% слуха на одно ухо и тревожные расстройства по психиатрии. Усилиями 2х адвокатов добились чтоб ему назначили повторное влк и вот его отправилии на дообследование. Чувака определили в 225 ошп и я так понял это была их учебка. Где по словам друга треть наркоманы с зпт. Я спросил были ли с Киева или только с других регионов. Он сказал что только с регионов. Перекумариааться (месяц "карантина" на подвале) как в Скеле им не дали. Типа прооходили учения на кумаре. Говорили кому сильно плохо мол будем пи**, так что давайте занимайтесь. Но многие с его слов еле ползали и это типа проканывало. Что творится в самом 225 ошп он так и не умпел узнать, так как его за неделю до окончания бзвп сняли и. Отправилиив дурку. Где с его слов целое отделение сугубо военных.
Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.
Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю
Корч закликає до масових розстрілів українців! Той корч самому було 58 на початок війни, чого не пішов воювати, здоровий як бик, а про синка його останній раз чув, коли він мав бути в АТО в 15-му році, а виявилось, скоїв елітну ДТП на своєму доджі в центрі Києва! І пару тижнів тому його братки скоїли провокацію і зганьбили нас на весь світ, жодних проваджень проти них за розпалювання немає? І ТЦК там на диво не було.