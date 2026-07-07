Асвіо Банк
+ Добавить тему
Ответить на тему
Следить за темой
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Добавлено: Пн 27 окт, 2025 11:06
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился? Как кредитки, выдают?
emeta
Сообщения: 2958
С нами с: 19.03.09
Благодарил (а): 180 раз.
Поблагодарили: 240 раз.
Добавлено: Пн 27 окт, 2025 16:14
emeta писал(а):
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
Вроде как "воз и ныне там".
lloydbanksua
Сообщения: 1814
С нами с: 22.04.20
Благодарил (а): 83 раз.
Поблагодарили: 233 раз.
Добавлено: Ср 05 ноя, 2025 19:36
lloydbanksua писал(а): emeta писал(а):
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
Вроде как "воз и ныне там".
Банк не поспішає впроваджувати нові технології...
nord
Сообщения: 654
С нами с: 25.07.22
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
1
Добавлено: Чт 06 ноя, 2025 09:47
nord писал(а): lloydbanksua писал(а): emeta писал(а):
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
Вроде как "воз и ныне там".
Банк не поспішає впроваджувати нові технології...
До старих технологій більше довіри. Вони перевірені часом
Investor_K
Заблокирован
Сообщения: 12245
С нами с: 21.12.09
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 927 раз.
Добавлено: Чт 06 ноя, 2025 20:53
Как кредитки, выдают?[/quote]
Вроде как "воз и ныне там".[/quote]
Банк не поспішає впроваджувати нові технології...
[/quote]
До старих технологій більше довіри. Вони перевірені часом[/quote]
Ну це так.
nord
Сообщения: 654
С нами с: 25.07.22
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
1
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:03
З новими
тарифами
amo робить фінальний ривок на з̶а̶х̶о̶п̶л̶е̶н̶н̶я̶ ̶р̶и̶н̶к̶у̶ вихід
klug
Сообщения: 9233
С нами с: 18.08.14
Благодарил (а): 396 раз.
Поблагодарили: 1305 раз.
1
5
+ Добавить тему
Ответить на тему
Следить за темой
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] + гостей: 2
Модераторы:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Похожие темы
1853
925519
Чт 09 июл, 2026 15:12 Amethyst
1373
358228
Вт 07 июл, 2026 18:26 Amethyst
3270
1978920
Вт 07 июл, 2026 09:06 Assistant_Portal