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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Асвіо Банк 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всего голосов : 3
Сообщение Добавлено: Пн 27 окт, 2025 11:06

Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
emeta
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Сообщения: 2958
С нами с: 19.03.09
Благодарил (а): 180 раз.
Поблагодарили: 240 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Пн 27 окт, 2025 16:14

  emeta писал(а):Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?

Вроде как "воз и ныне там".
lloydbanksua
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Сообщения: 1814
С нами с: 22.04.20
Благодарил (а): 83 раз.
Поблагодарили: 233 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Ср 05 ноя, 2025 19:36

  lloydbanksua писал(а):
  emeta писал(а):Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?

Вроде как "воз и ныне там".

Банк не поспішає впроваджувати нові технології... :cry:
nord
 
Сообщения: 654
С нами с: 25.07.22
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Поблагодарили: 36 раз.
 
 
1
Сообщение Добавлено: Чт 06 ноя, 2025 09:47

  nord писал(а):
  lloydbanksua писал(а):
  emeta писал(а):Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?

Вроде как "воз и ныне там".

Банк не поспішає впроваджувати нові технології... :cry:

До старих технологій більше довіри. Вони перевірені часом
Investor_K
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Заблокирован
Сообщения: 12245
С нами с: 21.12.09
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 927 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Чт 06 ноя, 2025 20:53

Как кредитки, выдают?[/quote]
Вроде как "воз и ныне там".[/quote]
Банк не поспішає впроваджувати нові технології... :cry:[/quote]
До старих технологій більше довіри. Вони перевірені часом[/quote]
Ну це так.
nord
 
Сообщения: 654
С нами с: 25.07.22
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
 
 
1
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:03

З новими тарифами amo робить фінальний ривок на з̶а̶х̶о̶п̶л̶е̶н̶н̶я̶ ̶р̶и̶н̶к̶у̶ вихід
klug
 
Сообщения: 9233
С нами с: 18.08.14
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Поблагодарили: 1305 раз.
 
 
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  #<1 ... 78910
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