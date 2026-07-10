hxbbgaf писал(а):Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.
Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю
Співробітник ТЦК, який вдарив чоловіка на початку вчорашнього конфлікту у Львові й спровокував таким чином бунт цивільних, — це місцевий тренер з єдиноборств Роман Удут. Про це повідомляють місцеві пабліки. Деякі з них стверджують, що він «не є військовим, а погодився за гроші ловити чоловіків».
Ні, не виходить. Що передувало? Тебе бʼють просто так на вулиці, коли ти йдеш?? Що всі ці люди там робили біля ТЦК?
На дорозі десь. Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було, от ошалівший від безкарності бандюк і вирішив самоствердитись, вдаривши людину. Яка різниця, бачимо, що той стоїть спиною і нікого не бʼє, а цей тітушка його бʼє з розмаху. До речі, кулаки кікбоксера можна розцінювати як зброю, а цей удар як замах на життя чи здоровʼя.