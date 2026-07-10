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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 167168169170>
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:21

  hxbbgaf писал(а):Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.
Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка
Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю

https://x.com/RudijLis/status/2075129621905817956


Там історія розкручується взагалі цікава
https://antikor.ua/articles/849253-voen ... noborstvam

Співробітник ТЦК, який вдарив чоловіка на початку вчорашнього конфлікту у Львові й спровокував таким чином бунт цивільних, — це місцевий тренер з єдиноборств Роман Удут.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Деякі з них стверджують, що він «не є військовим, а погодився за гроші ловити чоловіків».
BIGor
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:22

Бывшая жена львовского ТЦКшника Романа Удута, который ударил сзади по голове парня, чем и спровоцировал бунт во Львове, издевался над ней и своим ребенком:

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NatiK
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:59

Схоже, це система. Як командири перетворили солдатів на своїх рабів.
Побої за скарги на ротацію та «общак»: у мережу злили кадри ймовірних знущань з військових у 9-й бригаді
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/849578-po ... -j_brigade


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hxbbgaf
 
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1
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:44

Воні січуть солдатів батогами як рабів? Зовсім здуріли?
Це хто не хоче віддавати зарплатню командиру?
hxbbgaf
 
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1
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:52

До речі, з чого почалося протистояння у Львові. Жоден канал по телеку не показав. Свобода слова йок!
https://www.youtube.com/shorts/WracYvxYPgI
hxbbgaf
 
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1
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:18

Здається, всім пох!
hxbbgaf
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:31

  hxbbgaf писал(а):До речі, з чого почалося протистояння у Львові. Жоден канал по телеку не показав. Свобода слова йок!
https://www.youtube.com/shorts/WracYvxYPgI

А з чого почалось? Вийшов у лупанув з кулака першого перехожого просто так? Чи з чого?
Hotab
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:35

  Hotab писал(а):
  hxbbgaf писал(а):До речі, з чого почалося протистояння у Львові. Жоден канал по телеку не показав. Свобода слова йок!
https://www.youtube.com/shorts/WracYvxYPgI

А з чого почалось? Вийшов у лупанув з кулака першого перехожого просто так? Чи з чого?

Виходить, що так. Той же його не бив, вдарив зі спини. Інше вже не має значення, закон дозволяє бити іншу людину хіба що з метою самозахисту.
hxbbgaf
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:42

hxbbgaf

Виходить, що так. Той же його не бив


Ні, не виходить. Що передувало? Тебе бʼють просто так на вулиці, коли ти йдеш?? Що всі ці люди там робили біля ТЦК?
Hotab
Форумчанин року
 
Сообщения: 19598
С нами с: 15.02.09
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:05

  Hotab писал(а):hxbbgaf

Виходить, що так. Той же його не бив


Ні, не виходить. Що передувало? Тебе бʼють просто так на вулиці, коли ти йдеш?? Що всі ці люди там робили біля ТЦК?

На дорозі десь. Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було, от ошалівший від безкарності бандюк і вирішив самоствердитись, вдаривши людину. Яка різниця, бачимо, що той стоїть спиною і нікого не бʼє, а цей тітушка його бʼє з розмаху. До речі, кулаки кікбоксера можна розцінювати як зброю, а цей удар як замах на життя чи здоровʼя.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 167168169170>
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