У Верховній Раді планують ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсію у 2025 році.
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Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році
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Додано: Вів 21 січ, 2025 12:11
Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році
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Дивися повний текст
Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році
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