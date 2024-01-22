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Сильна активність великих
інвесторів піднімає Solana на...

Сильна активність великих інвесторів піднімає Solana на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:33

Сильна активність великих інвесторів піднімає Solana на...

Пропонуємо до обговорення:
Великі інвестори у криптовалюті створюють серйозні рухи на ринку, збільшуючи вартість Solana на 8%, до $330. У той же час токен XYZ привертає увагу прогнозами вражаючого зростання на 25,000%. Ці події натякають на значні зміни у світі цифрових активів, відкриваючи цікаві можливості для учасників ринку.

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Сильна активність великих інвесторів піднімає Solana на 8% до $330, у той час як XYZ націлений на зростання в 25,000%
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:34

Цікаво, чи проводив редактор, чи автор цієї статті хоч, якесь дослідження xyz ? Бо чесно кажучи, стаття виглядає як проплачена реклама. Xyz дуже нагадує скам, бо немає аудиту основних смарт контрактів, тільки смарт контрактів які зараз задіяні в пресейлі.
Невідомо хто розробники, і ну дуже завищені обіцянки. Вайтпепер виглядає ну дуже просто, багато води і ніякої конкретики, а дорожня карта, взагалі фантастична але навряд досяжна.

Було б добре щоб автор робив свій аналіз проектів перш ніж публікувати рекламу потенційного скаму.

Цікава думка голови редакції fianance.ua
anton_golovlyov
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:54

  anton_golovlyov написав:Цікаво, чи проводив редактор, чи автор цієї статті хоч, якесь дослідження xyz ? Бо чесно кажучи, стаття виглядає як проплачена реклама. Xyz дуже нагадує скам, бо немає аудиту основних смарт контрактів, тільки смарт контрактів які зараз задіяні в пресейлі.
Невідомо хто розробники, і ну дуже завищені обіцянки. Вайтпепер виглядає ну дуже просто, багато води і ніякої конкретики, а дорожня карта, взагалі фантастична але навряд досяжна.

Було б добре щоб автор робив свій аналіз проектів перш ніж публікувати рекламу потенційного скаму.

Цікава думка голови редакції fianance.ua


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