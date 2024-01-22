|
|
|
Сильна активність великих інвесторів піднімає Solana на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2025 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Великі інвестори у криптовалюті створюють серйозні рухи на ринку, збільшуючи вартість Solana на 8%, до $330. У той же час токен XYZ привертає увагу прогнозами вражаючого зростання на 25,000%. Ці події натякають на значні зміни у світі цифрових активів, відкриваючи цікаві можливості для учасників ринку.
Дивися повний текст Сильна активність великих інвесторів піднімає Solana на 8% до $330, у той час як XYZ націлений на зростання в 25,000%
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100259
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2025 19:34
Цікаво, чи проводив редактор, чи автор цієї статті хоч, якесь дослідження xyz ? Бо чесно кажучи, стаття виглядає як проплачена реклама. Xyz дуже нагадує скам, бо немає аудиту основних смарт контрактів, тільки смарт контрактів які зараз задіяні в пресейлі.
Невідомо хто розробники, і ну дуже завищені обіцянки. Вайтпепер виглядає ну дуже просто, багато води і ніякої конкретики, а дорожня карта, взагалі фантастична але навряд досяжна.
Було б добре щоб автор робив свій аналіз проектів перш ніж публікувати рекламу потенційного скаму.
Цікава думка голови редакції fianance.ua
-
anton_golovlyov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.01.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2025 21:54
anton_golovlyov написав:
Цікаво, чи проводив редактор, чи автор цієї статті хоч, якесь дослідження xyz ? Бо чесно кажучи, стаття виглядає як проплачена реклама. Xyz дуже нагадує скам, бо немає аудиту основних смарт контрактів, тільки смарт контрактів які зараз задіяні в пресейлі.
Невідомо хто розробники, і ну дуже завищені обіцянки. Вайтпепер виглядає ну дуже просто, багато води і ніякої конкретики, а дорожня карта, взагалі фантастична але навряд досяжна.
Було б добре щоб автор робив свій аналіз проектів перш ніж публікувати рекламу потенційного скаму.
Цікава думка голови редакції fianance.ua
Добрий вечір, шановний користувач!
Зверніть, будь ласка, увагу. Це новина позначена відповідною плашкою партнерська.
Розміщуються на правах реклами.
З повагою, Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1053 раз.
- Подякували: 2013 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|