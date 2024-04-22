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До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2025 23:05
Пропонуємо до обговорення:
За даними Державної податкової служби України, майже 8 тисяч компаній наразі знаходяться у «Клубі білого бізнесу». Це підприємства, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині. Але до переліку потрапили компанії, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях на початок повномасштабної війни були власники з рф.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 23:05
Отой гетманцев, як цар антіМідас, все до чого доторкається у лайно перетворюється, дякуємо нашому казковому бобі за "ефективного" менеджера
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