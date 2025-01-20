В оголошенні про пошук працівників зазначається, що проживання, харчування, проїзд до місця роботи і назад, а також спеціальний одяг забезпечує роботодавець.
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Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:52
Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро
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Дивися повний текст
Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро
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