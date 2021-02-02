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Фінансові звіти компаній
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:26
Тарас Гук
Крім 📱 ASML сьогодні після закриття ще звітують:
🔴 Tesla
♾ Meta
🪟 Microsoft
А завтра:
💳 Masctercard
📱 Apple
💳 Visa
Звіти корисні щоб дізнатись більше про фінансовий стан компанії в яку ви інвестуєте/хочете інвестувати, її результати та плани.
Також звіт можна розглядати як можливість збільшити позицію, якщо ціна на акції впаде після звіту і ви будете вважати, що краще ніж ринок розумієте бізнес компанії.
Якщо ви інвестуєте в індивідуальні компанії, то маєте читати звіти, відслідковувати новини та слідкувати за конкурентами.
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