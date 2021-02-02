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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

Додано: Сер 29 січ, 2025 16:26 Фінансові звіти компаній Тарас Гук





Крім 📱 ASML сьогодні після закриття ще звітують:



🔴 Tesla

♾ Meta

🪟 Microsoft



А завтра:

💳 Masctercard

📱 Apple

💳 Visa



Звіти корисні щоб дізнатись більше про фінансовий стан компанії в яку ви інвестуєте/хочете інвестувати, її результати та плани.



Також звіт можна розглядати як можливість збільшити позицію, якщо ціна на акції впаде після звіту і ви будете вважати, що краще ніж ринок розумієте бізнес компанії.



Якщо ви інвестуєте в індивідуальні компанії, то маєте читати звіти, відслідковувати новини та слідкувати за конкурентами. Крім 📱 ASML сьогодні після закриття ще звітують:🔴 Tesla♾ Meta🪟 MicrosoftА завтра:💳 Masctercard📱 Apple💳 VisaЗвіти корисні щоб дізнатись більше про фінансовий стан компанії в яку ви інвестуєте/хочете інвестувати, її результати та плани.Також звіт можна розглядати як можливість збільшити позицію, якщо ціна на акції впаде після звіту і ви будете вважати, що краще ніж ринок розумієте бізнес компанії.Якщо ви інвестуєте в індивідуальні компанії, то маєте читати звіти, відслідковувати новини та слідкувати за конкурентами. Ірина_

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