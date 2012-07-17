Гривня може девальвувати до 47 грн/$.
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Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра
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Додано: Чет 30 січ, 2025 10:09
Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра
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Дивися повний текст
Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра
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