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Гривня може девальвувати
до 47 грн/$ - думка банкіра

Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:09

Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра

Пропонуємо до обговорення:
Гривня може девальвувати до 47 грн/$.

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Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:10

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